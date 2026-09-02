Gece yarısı gelen misiller petrol fiyatlarını uçurdu

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında, dün motorine yapılan 3 TL 59 kuruşluk vergi zammının ardından bugün herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve fiyatlar sabit kaldı. Küresel tarafta ise ABD ile İran arasındaki füze ve hava saldırılarının gece boyunca karşılıklı olarak tırmanmasıyla arz kesintisi endişeleri tepe noktasına ulaştı. Günün erken saatlerinde 96 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, sonrasında bir miktar çekilerek 95 doların hemen altında dengelenmeye çalışıyor.

Petrol fiyatlarını son haftaların en yüksek seviyelerine taşıyan bu sert tırmanışta, ABD’nin gece saatlerinde İran içindeki hedeflere yönelik düzenlediği hava saldırıları ve Tahran’ın füzelerle verdiği misillemeler etkili oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarının ardından savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin daha da kısıtlanacağını duyurdu. Devrim Muhafızları ayrıca Ürdün'deki bir ABD askeri üssüne balistik füzelerle saldırdığını bildirirken, İran devlet medyası Bahreyn'deki ABD üssüne de geniş çaplı bir İHA saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Bölgedeki diğer ülkeler de tırmanan çatışmaların ortasında kaldı; Ürdün hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun imha edildiğini açıklarken, Kuveyt silahlı kuvvetleri de düşman İHA hareketliliğine müdahale edildiğini duyurdu. Hafta başında Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan iki tankerin hedef alınmasının ardından gelen bu son karşılıklı füze saldırıları, Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürede yatışacağı umutlarını söndürürken tüccarları alternatif ham petrol rotaları aramaya zorluyor.

2 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.35 Motorin 81.10 LPG 33.79

2 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.21 Motorin 80.96 LPG 33.19

2 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 75.33 Motorin 82.22 LPG 33.89

2 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 75.62 Motorin 82.49 LPG 33.79

2 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

2 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI