Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Gece yarısı gelen misiller petrol fiyatlarını uçurdu

Gece yarısı gelen misiller petrol fiyatlarını uçurdu

Motorine yapılan vergi zammının ardından akaryakıt fiyatları güne sabit başlarken, Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar petrol piyasalarını salladı. ABD-İran hattındaki füze misillemeleri ve Hürmüz tehdidiyle Brent petrol 96 doları aştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gece yarısı gelen misiller petrol fiyatlarını uçurdu
Son Güncelleme:

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında, dün motorine yapılan 3 TL 59 kuruşluk vergi zammının ardından bugün herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve fiyatlar sabit kaldı. Küresel tarafta ise ABD ile İran arasındaki füze ve hava saldırılarının gece boyunca karşılıklı olarak tırmanmasıyla arz kesintisi endişeleri tepe noktasına ulaştı. Günün erken saatlerinde 96 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, sonrasında bir miktar çekilerek 95 doların hemen altında dengelenmeye çalışıyor.

Petrol fiyatlarını son haftaların en yüksek seviyelerine taşıyan bu sert tırmanışta, ABD’nin gece saatlerinde İran içindeki hedeflere yönelik düzenlediği hava saldırıları ve Tahran’ın füzelerle verdiği misillemeler etkili oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarının ardından savaş öncesinde küresel petrol tüketiminin beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin daha da kısıtlanacağını duyurdu. Devrim Muhafızları ayrıca Ürdün'deki bir ABD askeri üssüne balistik füzelerle saldırdığını bildirirken, İran devlet medyası Bahreyn'deki ABD üssüne de geniş çaplı bir İHA saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Bölgedeki diğer ülkeler de tırmanan çatışmaların ortasında kaldı; Ürdün hava sahasına giren 13 balistik füzeden 10'unun imha edildiğini açıklarken, Kuveyt silahlı kuvvetleri de düşman İHA hareketliliğine müdahale edildiğini duyurdu. Hafta başında Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan iki tankerin hedef alınmasının ardından gelen bu son karşılıklı füze saldırıları, Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürede yatışacağı umutlarını söndürürken tüccarları alternatif ham petrol rotaları aramaya zorluyor.

Brent Petrol
Değer 94,43$
Değişim %0,00

2 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 33.79

2 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.21
Motorin 80.96
LPG 33.19

2 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 75.33
Motorin 82.22
LPG 33.89

2 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 75.62
Motorin 82.49
LPG 33.79

2 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.722,01₺
Satış 6.728,25₺
Füzeler havalandı, altın çakıldı: Son 3 haftanın en düşük değeri görüldüFüzeler havalandı, altın çakıldı: Son 3 haftanın en düşük değeri görüldü

2 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,53₺
Satış 99,55₺
Orta Doğu'da kriz derinleşti, beyaz metal geriledi: Gümüş kan kaybediyorOrta Doğu'da kriz derinleşti, beyaz metal geriledi: Gümüş kan kaybediyor

2 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,30₺ 48,30₺ %0.04 10:04
Euro (EUR) 55,91₺ 55,92₺ %-0.07 10:05
Sterlin (GBP) 65,20₺ 65,21₺ %-0.10 10:05
Orta Doğu'da kriz tırmandı: Dolar yeni rekor kırarken euro ve sterlin sert çakıldıOrta Doğu'da kriz tırmandı: Dolar yeni rekor kırarken euro ve sterlin sert çakıldı

2 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.014
Değişim %-1,51

2 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.621$
Değişim %0,27
ABD-İran gerilimi piyasayı vurdu: Kripto varlıklarda devasa erimeABD-İran gerilimi piyasayı vurdu: Kripto varlıklarda devasa erime
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro