Orta Doğu'da kriz derinleşti, beyaz metal geriledi: Gümüş kan kaybediyor

ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle tırmanan Orta Doğu'daki askeri gerilim, küresel ekonomide altın tarafında olduğu gibi gümüş piyasasında da sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Bölgedeki çatışmaların petrol fiyatlarını üst üste üç seans boyunca yukarı taşıması, ABD Hazine tahvil getirilerini tırmandırırken enflasyonist baskıları ve buna bağlı faiz artırımı beklentilerini yeniden canlandırdı.

Genişleyen ekonomik baskılar doğrultusunda, cuma günü açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verisi ile gün içinde izlenecek ADP özel sektör istihdam rakamları öncesinde gümüş fiyatları da kayda değer bir geri çekilme yaşadı.

Küresel piyasalarda ons gümüş 63 dolar seviyesine kadar gerilerken, iç piyasada da bu düşüşün etkisiyle gram gümüş 98 TL bandına geri çekilerek değer kaybını sürdürdü.

2 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

2 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.35 Motorin 81.10 LPG 33.79

2 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

2 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI