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Halk TV Ekonomi Orta Doğu'da kriz derinleşti, beyaz metal geriledi: Gümüş kan kaybediyor

Orta Doğu'da kriz derinleşti, beyaz metal geriledi: Gümüş kan kaybediyor

Orta Doğu’daki çatışmalar ve yükselen petrol fiyatlarının faiz artırımı beklentilerini tetiklemesiyle gümüş piyasasında da sert gerileme yaşandı. Ons gümüş bu sabah 63 dolara, gram gümüş ise 98 TL seviyesine çekildi.

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Orta Doğu'da kriz derinleşti, beyaz metal geriledi: Gümüş kan kaybediyor
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ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle tırmanan Orta Doğu'daki askeri gerilim, küresel ekonomide altın tarafında olduğu gibi gümüş piyasasında da sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Bölgedeki çatışmaların petrol fiyatlarını üst üste üç seans boyunca yukarı taşıması, ABD Hazine tahvil getirilerini tırmandırırken enflasyonist baskıları ve buna bağlı faiz artırımı beklentilerini yeniden canlandırdı.

Genişleyen ekonomik baskılar doğrultusunda, cuma günü açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verisi ile gün içinde izlenecek ADP özel sektör istihdam rakamları öncesinde gümüş fiyatları da kayda değer bir geri çekilme yaşadı.

Küresel piyasalarda ons gümüş 63 dolar seviyesine kadar gerilerken, iç piyasada da bu düşüşün etkisiyle gram gümüş 98 TL bandına geri çekilerek değer kaybını sürdürdü.

2 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 99,39₺ 99,42₺ %-0.08 08:30
Ons Gümüş $ 64,01$ 64,01$ %-0.13 08:30

2 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,39₺
Satış 99,42₺

2 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 64,01$
Satış 64,01$

2 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.722,01₺
Satış 6.728,25₺
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2 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,29₺ 48,30₺ %0.03 08:30
Euro (EUR) 55,95₺ 55,98₺ %0.02 08:30
Sterlin (GBP) 65,24₺ 65,28₺ %-0.02 08:30
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2 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 33.79

2 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.229
Değişim %-0,73

2 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.745$
Değişim %0,39
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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