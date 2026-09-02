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Halk TV Ekonomi Orta Doğu'da kriz tırmandı: Dolar yeni rekor kırarken euro ve sterlin sert çakıldı

Orta Doğu'da kriz tırmandı: Dolar yeni rekor kırarken euro ve sterlin sert çakıldı

Orta Doğu'daki askeri gerilim küresel piyasaları sallarken petrol ve ABD tahvil getirilerindeki tırmanış doları zirveye taşıdı. Dolar kuru 48,30 TL'ye yükselirken, euro 55,96 TL'ye, sterlin ise 65,26 TL'ye geriledi.

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Orta Doğu'da kriz tırmandı: Dolar yeni rekor kırarken euro ve sterlin sert çakıldı

ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği geniş çaplı hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim, küresel ekonomide taşları yerinden oynattı. Tırmanan çatışmaların etkisiyle petrol fiyatlarının üst üste üç seans yükselmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin tırmanması, enflasyonist baskılar ile faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirerek altın piyasalarında sert kayıplara yol açarken dolar tarafına güçlü bir destek sağladı.

Makroekonomik kaygılar ve faiz artırımı ihtimallerinin gölgesinde, Cuma günkü kritik ABD tarım dışı istihdam verisi ile gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam rakamları öncesinde Dolar Endeksi fırlayarak 99,770 puan seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle yurt içinde de yukarı yönlü ivme hız kazandı ve dolar kuru 48,30 TL ile yeni bir rekor kırdı. Küresel çapta güçlenen dolar karşısında euro ve sterlin kan kaybetmeye devam ederken, euro 56 TL'nin altına gerileyerek 55,96 TL seviyesinden, sterlin ise 65,26 TL bandından işlem görüyor.

2 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,29₺ 48,30₺ %0.03 08:30
Euro (EUR) 55,95₺ 55,98₺ %0.02 08:30
Sterlin (GBP) 65,24₺ 65,28₺ %-0.02 08:30
Kanada Doları 34,53₺ 34,70₺ %-0.15 08:30
İsviçre Frangı 59,42₺ 59,43₺ %-0.05 08:30
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %0.13 08:29
Avustralya Doları 34,32₺ 34,49₺ %-0.13 08:30
Danimarka Kronu 7,44₺ 7,48₺ %-0.11 08:30
Norveç Kronu 5,15₺ 5,18₺ %0.16 08:30
İsveç Kronu 4,99₺ 5,01₺ %-0.21 08:30
Çin Yuanı 7,18₺ 7,19₺ %0.04 08:30
Rus Rublesi 0,56₺ 0,56₺ %0.06 08:30
BAE Dirhemi 13,15₺ 13,15₺ %0.05 08:30
Suudi Arabistan Riyali 12,78₺ 12,84₺ %-0.16 05:17

2 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,29₺
Satış 48,30₺

2 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,95₺
Satış 55,98₺

2 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,24₺
Satış 65,28₺

2 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.722,01₺
Satış 6.728,25₺
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2 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,39₺
Satış 99,42₺
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2 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 33.79

2 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.229
Değişim %-0,73

2 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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