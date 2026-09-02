Orta Doğu'da kriz tırmandı: Dolar yeni rekor kırarken euro ve sterlin sert çakıldı

ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği geniş çaplı hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim, küresel ekonomide taşları yerinden oynattı. Tırmanan çatışmaların etkisiyle petrol fiyatlarının üst üste üç seans yükselmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin tırmanması, enflasyonist baskılar ile faiz artırımı beklentilerini yeniden alevlendirerek altın piyasalarında sert kayıplara yol açarken dolar tarafına güçlü bir destek sağladı.

Makroekonomik kaygılar ve faiz artırımı ihtimallerinin gölgesinde, Cuma günkü kritik ABD tarım dışı istihdam verisi ile gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam rakamları öncesinde Dolar Endeksi fırlayarak 99,770 puan seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle yurt içinde de yukarı yönlü ivme hız kazandı ve dolar kuru 48,30 TL ile yeni bir rekor kırdı. Küresel çapta güçlenen dolar karşısında euro ve sterlin kan kaybetmeye devam ederken, euro 56 TL'nin altına gerileyerek 55,96 TL seviyesinden, sterlin ise 65,26 TL bandından işlem görüyor.

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