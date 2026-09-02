Füzeler havalandı, altın çakıldı: Son 3 haftanın en düşük değeri görüldü

ABD'nin dün İran'a yönelik başlattığı geniş çaplı hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri, çatışmaları son haftaların en yüksek seviyesine tırmandırdı. Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel ekonomide altın piyasalarına sert düşüş olarak yansıdı.

Bu durum petrol fiyatlarının üst üste üç seans yükselmesine, ABD Hazine tahvil getirilerinin tırmanmasına ve dolayısıyla enflasyon ile faiz artışı endişelerinin yeniden alevlenmesine yol açtı.

Söz konusu makroekonomik baskılar ve güçlenen faiz artırımı beklentileriyle Cuma günü açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verisi ile gün içinde takip edilecek ADP özel sektör istihdam verisi öncesinde altın son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Ons altın küresel piyasalarda 4 bin 285 dolar civarına kadar çekilirken, yurt içi piyasada gram altın bu düşüşün etkisiyle 6 bin 660 TL seviyelerine gerileyerek değer kaybını sürdürdü.

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