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Halk TV Ekonomi Füzeler havalandı, altın çakıldı: Son 3 haftanın en düşük değeri görüldü

Füzeler havalandı, altın çakıldı: Son 3 haftanın en düşük değeri görüldü

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırıları Orta Doğu'yu sarsarken, tırmanan gerilim küresel piyasaları vurdu. Ons altın 4 bin 285 dolara, gram altın ise 6 bin 660 lira seviyesine geriledi.

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Füzeler havalandı, altın çakıldı: Son 3 haftanın en düşük değeri görüldü

ABD'nin dün İran'a yönelik başlattığı geniş çaplı hava saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri, çatışmaları son haftaların en yüksek seviyesine tırmandırdı. Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel ekonomide altın piyasalarına sert düşüş olarak yansıdı.

Bu durum petrol fiyatlarının üst üste üç seans yükselmesine, ABD Hazine tahvil getirilerinin tırmanmasına ve dolayısıyla enflasyon ile faiz artışı endişelerinin yeniden alevlenmesine yol açtı.

Söz konusu makroekonomik baskılar ve güçlenen faiz artırımı beklentileriyle Cuma günü açıklanacak kritik ABD tarım dışı istihdam verisi ile gün içinde takip edilecek ADP özel sektör istihdam verisi öncesinde altın son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Ons altın küresel piyasalarda 4 bin 285 dolar civarına kadar çekilirken, yurt içi piyasada gram altın bu düşüşün etkisiyle 6 bin 660 TL seviyelerine gerileyerek değer kaybını sürdürdü.

2 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.677,26₺ 6.678,29₺ %-0.60 06:55
Ons Altın $ 4.300,75$ 4.301,30$ %-0.63 06:55
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 138.850,00$ 138.950,00$ %0.00 16:48

2 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.722,01₺
Satış 6.728,25₺

2 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.300,75$
Satış 4.301,30$

2 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 138.850,00$
Satış 138.950,00$

2 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 98,82₺
Satış 98,85₺

2 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,29₺ 48,30₺ %0.04 06:55
Euro (EUR) 55,95₺ 55,98₺ %0.02 06:55
Sterlin (GBP) 65,24₺ 65,28₺ %-0.02 06:55

2 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 33.79

2 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.229
Değişim %-0,73

2 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.595$
Değişim %0,24
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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