Borsa İstanbul'dan kaçan kaçana: Açılışta 100 puan birden düştü!
Borsa İstanbul'da satıcılı seyir derinleşirken BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe de sert kayıpla başladı. Açılışta yüzde 0,79 oranında gerileyen endeks, 112,72 puanlık düşüşle seansa 14 bin 116,29 puandan giriş yaptı.
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Borsa İstanbul'da satıcılı seyir derinleşirken, BIST 100 endeksindeki kayıplar her geçen gün ağırlığını hissettiriyor. Pazartesi günü yaşanan 300 puanın üzerindeki sert düşüşün ardından salı günü de kayıplardan kaçamayan endeks, günü yüzde 0,73 oranında gerilemeyle tamamladı. Salı seansında 105,05 puan kaybeden BIST 100, günü 14 bin 229,01 puandan kapatırken, bu düşüşle birlikte haftalık değer kaybı oranı da yüzde 2,61'e ulaştı.
Hafta ortasında çarşamba gününe ise Borsa İstanbul oldukça kayıplı bir başlangıç yaptı. Güne sert bir satış dalgasıyla başlayan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,79 oranında değer kaybederek tam 112,72 puan geriledi ve çarşamba seansına 14 bin 116,29 puandan giriş yaptı.
2 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.002
|Günlük değişim
|%-1.60
|Gün içi düşük
|13.935
|Gün içi yüksek
|14.116
|Önceki kapanış
|14.229
|Saat
|11:40
2 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|INTET
|64,80
|%9,92
|TKNKA
|182,00
|%5,32
|NIBAS
|4,67
|%4,71
|DOGUB
|70,20
|%4,31
|TURGG
|30,12
|%4,15
2 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|BKRGY
|11,64
|%-9,98
|AKSUE
|27,28
|%-9,97
|EUPWR
|83,15
|%-9,96
|HEDEF
|68,30
|%-9,95
|GESAN
|74,65
|%-9,95
2 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|KTLEV
|52,25
|264.742.233,25
|TUPRS
|402,75
|104.914.764,00
|SUNTK
|33,30
|100.057.375,80
|LIDER
|29,30
|85.867.605,50
|THYAO
|299,50
|78.237.786,00
2 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?
2 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
2 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,30₺
|48,30₺
|%0.04
|11:39
|Euro (EUR)
|55,97₺
|55,98₺
|%0.05
|11:40
|Sterlin (GBP)
|65,30₺
|65,31₺
|%0.05
|11:40
2 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.35
|Motorin
|81.10
|LPG
|33.79
2 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi