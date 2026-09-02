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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul'dan kaçan kaçana: Açılışta 100 puan birden düştü!

Borsa İstanbul'dan kaçan kaçana: Açılışta 100 puan birden düştü!

Borsa İstanbul'da satıcılı seyir derinleşirken BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününe de sert kayıpla başladı. Açılışta yüzde 0,79 oranında gerileyen endeks, 112,72 puanlık düşüşle seansa 14 bin 116,29 puandan giriş yaptı.

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Borsa İstanbul'dan kaçan kaçana: Açılışta 100 puan birden düştü!

Borsa İstanbul'da satıcılı seyir derinleşirken, BIST 100 endeksindeki kayıplar her geçen gün ağırlığını hissettiriyor. Pazartesi günü yaşanan 300 puanın üzerindeki sert düşüşün ardından salı günü de kayıplardan kaçamayan endeks, günü yüzde 0,73 oranında gerilemeyle tamamladı. Salı seansında 105,05 puan kaybeden BIST 100, günü 14 bin 229,01 puandan kapatırken, bu düşüşle birlikte haftalık değer kaybı oranı da yüzde 2,61'e ulaştı.

Hafta ortasında çarşamba gününe ise Borsa İstanbul oldukça kayıplı bir başlangıç yaptı. Güne sert bir satış dalgasıyla başlayan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,79 oranında değer kaybederek tam 112,72 puan geriledi ve çarşamba seansına 14 bin 116,29 puandan giriş yaptı.

2 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.002
Günlük değişim %-1.60
Gün içi düşük 13.935
Gün içi yüksek 14.116
Önceki kapanış 14.229
Saat 11:40

2 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
INTET 64,80 %9,92
TKNKA 182,00 %5,32
NIBAS 4,67 %4,71
DOGUB 70,20 %4,31
TURGG 30,12 %4,15

2 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BKRGY 11,64 %-9,98
AKSUE 27,28 %-9,97
EUPWR 83,15 %-9,96
HEDEF 68,30 %-9,95
GESAN 74,65 %-9,95

2 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
KTLEV 52,25 264.742.233,25
TUPRS 402,75 104.914.764,00
SUNTK 33,30 100.057.375,80
LIDER 29,30 85.867.605,50
THYAO 299,50 78.237.786,00

2 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.722,01₺
Satış 6.728,25₺
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2 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,53₺
Satış 99,55₺
Orta Doğu'da kriz derinleşti, beyaz metal geriledi: Gümüş kan kaybediyorOrta Doğu'da kriz derinleşti, beyaz metal geriledi: Gümüş kan kaybediyor

2 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,30₺ 48,30₺ %0.04 11:39
Euro (EUR) 55,97₺ 55,98₺ %0.05 11:40
Sterlin (GBP) 65,30₺ 65,31₺ %0.05 11:40
Orta Doğu'da kriz tırmandı: Dolar yeni rekor kırarken euro ve sterlin sert çakıldıOrta Doğu'da kriz tırmandı: Dolar yeni rekor kırarken euro ve sterlin sert çakıldı

2 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 33.79
Gece yarısı gelen misiller petrol fiyatlarını uçurduGece yarısı gelen misiller petrol fiyatlarını uçurdu

2 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.100$
Değişim %-0,44
ABD-İran gerilimi piyasayı vurdu: Kripto varlıklarda devasa erimeABD-İran gerilimi piyasayı vurdu: Kripto varlıklarda devasa erime
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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