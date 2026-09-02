Borsa İstanbul'dan kaçan kaçana: Açılışta 100 puan birden düştü!

Borsa İstanbul'da satıcılı seyir derinleşirken, BIST 100 endeksindeki kayıplar her geçen gün ağırlığını hissettiriyor. Pazartesi günü yaşanan 300 puanın üzerindeki sert düşüşün ardından salı günü de kayıplardan kaçamayan endeks, günü yüzde 0,73 oranında gerilemeyle tamamladı. Salı seansında 105,05 puan kaybeden BIST 100, günü 14 bin 229,01 puandan kapatırken, bu düşüşle birlikte haftalık değer kaybı oranı da yüzde 2,61'e ulaştı.

Hafta ortasında çarşamba gününe ise Borsa İstanbul oldukça kayıplı bir başlangıç yaptı. Güne sert bir satış dalgasıyla başlayan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,79 oranında değer kaybederek tam 112,72 puan geriledi ve çarşamba seansına 14 bin 116,29 puandan giriş yaptı.

2 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

2 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim INTET 64,80 %9,92 TKNKA 182,00 %5,32 NIBAS 4,67 %4,71 DOGUB 70,20 %4,31 TURGG 30,12 %4,15

2 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BKRGY 11,64 %-9,98 AKSUE 27,28 %-9,97 EUPWR 83,15 %-9,96 HEDEF 68,30 %-9,95 GESAN 74,65 %-9,95

2 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) KTLEV 52,25 264.742.233,25 TUPRS 402,75 104.914.764,00 SUNTK 33,30 100.057.375,80 LIDER 29,30 85.867.605,50 THYAO 299,50 78.237.786,00

2 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

2 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.35 Motorin 81.10 LPG 33.79

2 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI