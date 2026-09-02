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Halk TV Ekonomi ABD-İran gerilimi piyasayı vurdu: Kripto varlıklarda devasa erime

ABD-İran gerilimi piyasayı vurdu: Kripto varlıklarda devasa erime

ABD-İran gerilimi kripto piyasasını vurdu. Jeopolitik risklerle gerileyen toplam değer 2,63 trilyon dolara düşerken, Bitcoin 77 bin doların altına indi.

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ABD-İran gerilimi piyasayı vurdu: Kripto varlıklarda devasa erime

ABD ve İran arasında karşılıklı gerçekleşen askeri saldırıların ardından tırmanan jeopolitik riskler ve piyasalarda güçlenen riskten kaçış eğilimi, kripto para piyasalarındaki satış baskısını derinleştirdi. Dijital varlıklara olan yatırımcı iştahının zayıflamasıyla birlikte küresel kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 2,63 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, ABD ve İran'ın askeri hamlelerinin ardından düşüşünü sürdürerek 77 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Fiyatlar bu bölgede konsolide olmaya çalışırken, yatırımcılar tırmanan jeopolitik riskler ile spot taraftaki talep dengesini tartmaya devam ediyor.

Uzun süren yükseliş rallisinin ardından ana kripto varlıklarda teknik göstergelerin momentum kaybına işaret etmesi ve yeniden tırmanan oynaklık, kaldıraçlı pozisyonlarda yeni bir tasfiye dalgasını tetikledi. Öte yandan, piyasa aktörlerinin 2026 yılı için ek faiz artırımı olasılığını yüksek oranlarda fiyatlamaya başlaması ve Fed'in şahin duruşunu koruyacağına dair beklentiler, riske duyarlı kripto varlıklar üzerindeki volatiliteyi besleyen ana faktör olmaya devam ediyor.

2 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 77.608$ %0.21 76.725$ 77.792$ -
Ethereum (ETH) 2.421$ %0.01 2.387$ 2.427$ -

2 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Filecoin (FIL) 0,7885 $ +%13,77
Kite (KITE) 0,1329 $ +%11,54
Pyth Network (PYTH) 0,05532 $ +%10,67

2 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Dash (DASH) 42,20 $ -%9,45
Canton (CC) 0,1140 $ -%7,38
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 2,25 $ -%5,89

2 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.722,01₺
Satış 6.728,25₺
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2 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,35₺
Satış 99,38₺
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2 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,29₺ 48,30₺ %0.04 09:59
Euro (EUR) 55,91₺ 55,92₺ %-0.07 09:59
Sterlin (GBP) 65,21₺ 65,22₺ %-0.09 09:59
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2 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.10
LPG 33.79
Gece yarısı gelen misiller petrol fiyatlarını uçurduGece yarısı gelen misiller petrol fiyatlarını uçurdu

2 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.064
Değişim %-1,16
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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