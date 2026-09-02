ABD-İran gerilimi piyasayı vurdu: Kripto varlıklarda devasa erime

ABD ve İran arasında karşılıklı gerçekleşen askeri saldırıların ardından tırmanan jeopolitik riskler ve piyasalarda güçlenen riskten kaçış eğilimi, kripto para piyasalarındaki satış baskısını derinleştirdi. Dijital varlıklara olan yatırımcı iştahının zayıflamasıyla birlikte küresel kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 2,63 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, ABD ve İran'ın askeri hamlelerinin ardından düşüşünü sürdürerek 77 bin dolar seviyesinin altına sarktı. Fiyatlar bu bölgede konsolide olmaya çalışırken, yatırımcılar tırmanan jeopolitik riskler ile spot taraftaki talep dengesini tartmaya devam ediyor.

Uzun süren yükseliş rallisinin ardından ana kripto varlıklarda teknik göstergelerin momentum kaybına işaret etmesi ve yeniden tırmanan oynaklık, kaldıraçlı pozisyonlarda yeni bir tasfiye dalgasını tetikledi. Öte yandan, piyasa aktörlerinin 2026 yılı için ek faiz artırımı olasılığını yüksek oranlarda fiyatlamaya başlaması ve Fed'in şahin duruşunu koruyacağına dair beklentiler, riske duyarlı kripto varlıklar üzerindeki volatiliteyi besleyen ana faktör olmaya devam ediyor.

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