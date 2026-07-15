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Pompa fiyatları bir kez daha değişti: Dev zam tabelaya yansıdı
ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararıyla petrol fiyatları 84 doları aştı. Küresel enerji krizinin ardından yurt içinde benzine 1 lira 53 kuruşluk dev bir zam daha geldi.
Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel enerji koridorunu tekrar savaş alanına çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye sokması ve ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları engellemek amacıyla yeni hava harekatları düzenlemesi fitili ateşledi.
Tahran yönetiminin, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği hayati önemdeki Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurmasının ardından gerilim zirve yaptı. Bu sıcak gelişmelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı hızla yükselerek 84 doların üzerine çıktı.
Küresel piyasalarda petrolün 84 doları aşarak bir ayın zirvesine yaklaşması ve yurt içinde döviz kurlarındaki rekor tırmanış, akaryakıt tabelalarını yeniden harekete geçirdi. Bir önceki gün beklentisi oluşan fiyat artışı kesinleşti ve benzinin litre fiyatına bugün itibarıyla 1 TL 53 kuruşluk yeni bir zam daha yansıtıldı.