Pompa fiyatları bir kez daha değişti: Dev zam tabelaya yansıdı

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel enerji koridorunu tekrar savaş alanına çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye sokması ve ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıları engellemek amacıyla yeni hava harekatları düzenlemesi fitili ateşledi.

Tahran yönetiminin, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği hayati önemdeki Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattığını duyurmasının ardından gerilim zirve yaptı. Bu sıcak gelişmelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı hızla yükselerek 84 doların üzerine çıktı.

Küresel piyasalarda petrolün 84 doları aşarak bir ayın zirvesine yaklaşması ve yurt içinde döviz kurlarındaki rekor tırmanış, akaryakıt tabelalarını yeniden harekete geçirdi. Bir önceki gün beklentisi oluşan fiyat artışı kesinleşti ve benzinin litre fiyatına bugün itibarıyla 1 TL 53 kuruşluk yeni bir zam daha yansıtıldı.

15 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.51 Motorin 69.96 LPG 31.19

15 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.35 Motorin 69.80 LPG 30.59

15 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.46 Motorin 71.07 LPG 31.29

15 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.75 Motorin 71.34 LPG 31.19

15 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

15 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI