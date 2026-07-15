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Halk TV Ekonomi Kripto parada rüzgar tersine döndü: Bitcoin o kritik sınırı aşmayı başardı

Kripto parada rüzgar tersine döndü: Bitcoin o kritik sınırı aşmayı başardı

ABD'de enflasyonun yüzde 3,5'e gerilemesiyle faiz korkusu azaldı, kripto para piyasası nefes aldı. Jeopolitik gerilim ve yaptırımlara meydan okuyan Bitcoin, hızlı yükselişle 65 bin dolar sınırını aşmayı başardı.

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Kripto parada rüzgar tersine döndü: Bitcoin o kritik sınırı aşmayı başardı

ABD'de haziran ayı enflasyonunun yüzde 3,5 seviyesine gerilemesi, yeni faiz artışı korkularını azaltarak kripto para piyasasına derin bir nefes aldırdı. Bu olumlu gelişmeyle birlikte Bitcoin hızlı bir yükselişle 65 bin dolar sınırını aştı ve toplam piyasa değerini yeniden 2,3 trilyon dolar seviyesine taşıdı. Orta Doğu'daki askeri gerilime ve ABD'nin İran bağlantılı bazı dijital cüzdanlara yaptırım uygulamasına rağmen, lider kripto para birimi güçlü duruşunu korumayı başardı.

15 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 64.553$ %-0.01 64.485$ 65.266$ -
Ethereum (ETH) 1.870$ %-0.28 1.864$ 1.896$ -

15 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Pi (PI) 0,08394 $ +%14,27
Pump.fun (PUMP) 0,001642 $ +%12,67
SPX6900 (SPX) 0,3879 $ +%11,55

15 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
JUST (JST) 0,09912 $ -%3,25
Audiera (BEAT) 2,57 $ -%2,63
DeXe (DEXE) 38,67 $ -%2,41

15 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.150,95₺
Satış 6.163,01₺
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15 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,90₺
Satış 87,93₺
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15 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,03₺ 47,04₺ %0.01 10:59
Euro (EUR) 53,76₺ 53,76₺ %0.05 10:59
Sterlin (GBP) 63,08₺ 63,09₺ %0.20 10:59
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15 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.51
Motorin 69.96
LPG 31.19
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15 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.080
Değişim %-0,09
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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