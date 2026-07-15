Kripto parada rüzgar tersine döndü: Bitcoin o kritik sınırı aşmayı başardı

ABD'de haziran ayı enflasyonunun yüzde 3,5 seviyesine gerilemesi, yeni faiz artışı korkularını azaltarak kripto para piyasasına derin bir nefes aldırdı. Bu olumlu gelişmeyle birlikte Bitcoin hızlı bir yükselişle 65 bin dolar sınırını aştı ve toplam piyasa değerini yeniden 2,3 trilyon dolar seviyesine taşıdı. Orta Doğu'daki askeri gerilime ve ABD'nin İran bağlantılı bazı dijital cüzdanlara yaptırım uygulamasına rağmen, lider kripto para birimi güçlü duruşunu korumayı başardı.

15 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

15 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Pi (PI) 0,08394 $ +%14,27 Pump.fun (PUMP) 0,001642 $ +%12,67 SPX6900 (SPX) 0,3879 $ +%11,55

15 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim JUST (JST) 0,09912 $ -%3,25 Audiera (BEAT) 2,57 $ -%2,63 DeXe (DEXE) 38,67 $ -%2,41

15 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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15 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ