Kripto parada rüzgar tersine döndü: Bitcoin o kritik sınırı aşmayı başardı
ABD'de enflasyonun yüzde 3,5'e gerilemesiyle faiz korkusu azaldı, kripto para piyasası nefes aldı. Jeopolitik gerilim ve yaptırımlara meydan okuyan Bitcoin, hızlı yükselişle 65 bin dolar sınırını aşmayı başardı.
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ABD'de haziran ayı enflasyonunun yüzde 3,5 seviyesine gerilemesi, yeni faiz artışı korkularını azaltarak kripto para piyasasına derin bir nefes aldırdı. Bu olumlu gelişmeyle birlikte Bitcoin hızlı bir yükselişle 65 bin dolar sınırını aştı ve toplam piyasa değerini yeniden 2,3 trilyon dolar seviyesine taşıdı. Orta Doğu'daki askeri gerilime ve ABD'nin İran bağlantılı bazı dijital cüzdanlara yaptırım uygulamasına rağmen, lider kripto para birimi güçlü duruşunu korumayı başardı.
15 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|64.553$
|%-0.01
|64.485$
|65.266$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.870$
|%-0.28
|1.864$
|1.896$
|-
15 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Pi (PI)
|0,08394 $
|+%14,27
|Pump.fun (PUMP)
|0,001642 $
|+%12,67
|SPX6900 (SPX)
|0,3879 $
|+%11,55
15 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|JUST (JST)
|0,09912 $
|-%3,25
|Audiera (BEAT)
|2,57 $
|-%2,63
|DeXe (DEXE)
|38,67 $
|-%2,41
15 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
15 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
15 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,03₺
|47,04₺
|%0.01
|10:59
|Euro (EUR)
|53,76₺
|53,76₺
|%0.05
|10:59
|Sterlin (GBP)
|63,08₺
|63,09₺
|%0.20
|10:59
15 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.51
|Motorin
|69.96
|LPG
|31.19
15 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi