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Halk TV Ekonomi İyimserlik kısa sürdü: Gümüş piyasasında rüzgar tersine döndü

İyimserlik kısa sürdü: Gümüş piyasasında rüzgar tersine döndü

ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlatması, küresel petrol fiyatlarıyla birlikte gümüş piyasasını da sarstı.

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İyimserlik kısa sürdü: Gümüş piyasasında rüzgar tersine döndü
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ABD enflasyon verilerinin yarattığı geçici iyimserliğin ardından, Trump’ın İran’a yönelik ablukayı sıkılaştırması ve petrol fiyatlarının tırmanması gümüş piyasasını da baskı altına aldı. Küresel enflasyon kaygılarının yeniden güçlenmesiyle birlikte gümüş fiyatları altınla paralel olarak yönünü aşağı çevirdi.

Güne satış baskısıyla başlayan ons gümüş 58 dolar civarında dengelenmeye çalışırken, yurt içinde gram gümüş de bu geri çekilmenin etkisiyle 88 TL seviyelerine geriledi.

15 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 88,41₺ 88,43₺ %-0.34 07:52
Ons Gümüş $ 58,46$ 58,48$ %-0.35 07:53

15 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,41₺
Satış 88,43₺

15 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 58,46$
Satış 58,48$

15 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.150,95₺
Satış 6.163,01₺
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15 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,03₺ 47,04₺ %0.00 07:53
Euro (EUR) 53,83₺ 53,84₺ %0.19 07:53
Sterlin (GBP) 63,08₺ 63,10₺ %0.20 07:53
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15 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.51
Motorin 69.96
LPG 31.19

15 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.080
Değişim %-0,09

15 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.844$
Değişim %0,43
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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