İyimserlik kısa sürdü: Gümüş piyasasında rüzgar tersine döndü
ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik deniz ablukasını yeniden başlatması, küresel petrol fiyatlarıyla birlikte gümüş piyasasını da sarstı.
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ABD enflasyon verilerinin yarattığı geçici iyimserliğin ardından, Trump’ın İran’a yönelik ablukayı sıkılaştırması ve petrol fiyatlarının tırmanması gümüş piyasasını da baskı altına aldı. Küresel enflasyon kaygılarının yeniden güçlenmesiyle birlikte gümüş fiyatları altınla paralel olarak yönünü aşağı çevirdi.
Güne satış baskısıyla başlayan ons gümüş 58 dolar civarında dengelenmeye çalışırken, yurt içinde gram gümüş de bu geri çekilmenin etkisiyle 88 TL seviyelerine geriledi.
15 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|88,41₺
|88,43₺
|%-0.34
|07:52
|Ons Gümüş $
|58,46$
|58,48$
|%-0.35
|07:53
15 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
15 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
15 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
15 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,03₺
|47,04₺
|%0.00
|07:53
|Euro (EUR)
|53,83₺
|53,84₺
|%0.19
|07:53
|Sterlin (GBP)
|63,08₺
|63,10₺
|%0.20
|07:53
15 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.51
|Motorin
|69.96
|LPG
|31.19
15 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
15 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi