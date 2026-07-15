İyimserlik kısa sürdü: Gümüş piyasasında rüzgar tersine döndü

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ABD enflasyon verilerinin yarattığı geçici iyimserliğin ardından, Trump’ın İran’a yönelik ablukayı sıkılaştırması ve petrol fiyatlarının tırmanması gümüş piyasasını da baskı altına aldı. Küresel enflasyon kaygılarının yeniden güçlenmesiyle birlikte gümüş fiyatları altınla paralel olarak yönünü aşağı çevirdi.

Güne satış baskısıyla başlayan ons gümüş 58 dolar civarında dengelenmeye çalışırken, yurt içinde gram gümüş de bu geri çekilmenin etkisiyle 88 TL seviyelerine geriledi.

15 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

15 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.51 Motorin 69.96 LPG 31.19

15 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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