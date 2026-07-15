Trump'ın o tehdidi ortalığı yangın yerine çevirdi: Altın fiyatlarında sert geri çekilme!

Dün ABD’de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin beklenenden daha fazla yavaşladığını gösteren verilerin açıklanmasıyla altın piyasasında adeta bayram havası yaşanmıştı.

Enflasyondaki bu soğuma sinyaliyle birlikte Fed’in faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisi güçlenmiş ve ons altın yüzde 2’den fazla değer kazanarak 4 bin 100 dolar sınırına dayanmıştı. Ons altın dün 4 bin 93 dolara kadar yükselirken yurt içinde de gram altın 6 bin 180 TL seviyesini test etmişti.

Çarşamba gününe gelindiğinde ise jeopolitik kriz yeniden altının önünü kesti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sıkılaştırması ve Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol gemilerini engellemeye devam etmesi petrol fiyatlarını üst üste üçüncü günde de yukarı taşıdı.

Trump'ın, Tahran müzakerelere dönmediği takdirde önümüzdeki hafta elektrik santrallerini ve köprüleri vurma tehdidi petrol fiyatlarını körüklerken, bu durum küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi.

Yükselen petrol maliyetlerinin enflasyonu tekrar tırmandıracağı ve Fed'i faizleri yüksek tutmaya zorlayacağı korkusuyla altın fiyatları bugün sert bir geri çekilme yaşadı.

Ons altın dün zorladığı zirvelerden geri adım atarak 4 bin 30 dolara kadar gerilerken, yurt içinde gram altın da 6 bin 100 TL sınırının altına indi.

15 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

15 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

15 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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