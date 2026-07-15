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Halk TV Ekonomi Trump'ın o tehdidi ortalığı yangın yerine çevirdi: Altın fiyatlarında sert geri çekilme!

Trump'ın o tehdidi ortalığı yangın yerine çevirdi: Altın fiyatlarında sert geri çekilme!

ABD'de enflasyonla yükselen altın, Trump'ın İran'a yönelik askeri tehditleri ve artan petrol fiyatları sebebiyle sert düştü. Ons altın dünkü zirvesinden 4 bin 30 dolara gerilerken gram altın 6 bin 100 liranın altına indi.

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Trump'ın o tehdidi ortalığı yangın yerine çevirdi: Altın fiyatlarında sert geri çekilme!
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Dün ABD’de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi’nin beklenenden daha fazla yavaşladığını gösteren verilerin açıklanmasıyla altın piyasasında adeta bayram havası yaşanmıştı.

Enflasyondaki bu soğuma sinyaliyle birlikte Fed’in faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisi güçlenmiş ve ons altın yüzde 2’den fazla değer kazanarak 4 bin 100 dolar sınırına dayanmıştı. Ons altın dün 4 bin 93 dolara kadar yükselirken yurt içinde de gram altın 6 bin 180 TL seviyesini test etmişti.

Çarşamba gününe gelindiğinde ise jeopolitik kriz yeniden altının önünü kesti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını sıkılaştırması ve Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrol gemilerini engellemeye devam etmesi petrol fiyatlarını üst üste üçüncü günde de yukarı taşıdı.

Trump'ın, Tahran müzakerelere dönmediği takdirde önümüzdeki hafta elektrik santrallerini ve köprüleri vurma tehdidi petrol fiyatlarını körüklerken, bu durum küresel enflasyon endişelerini yeniden tetikledi.

Yükselen petrol maliyetlerinin enflasyonu tekrar tırmandıracağı ve Fed'i faizleri yüksek tutmaya zorlayacağı korkusuyla altın fiyatları bugün sert bir geri çekilme yaşadı.

Ons altın dün zorladığı zirvelerden geri adım atarak 4 bin 30 dolara kadar gerilerken, yurt içinde gram altın da 6 bin 100 TL sınırının altına indi.

15 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.097,96₺ 6.099,26₺ %-0.49 07:56
Ons Altın $ 4.033,15$ 4.033,70$ %-0.49 07:56
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 130.300,00$ 130.500,00$ %0.00 16:53

15 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.150,95₺
Satış 6.163,01₺

15 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.033,15$
Satış 4.033,70$

15 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 130.300,00$
Satış 130.500,00$

15 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,42₺
Satış 88,44₺
İyimserlik kısa sürdü: Gümüş piyasasında rüzgar tersine döndüİyimserlik kısa sürdü: Gümüş piyasasında rüzgar tersine döndü

15 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,03₺ 47,03₺ %0.00 07:56
Euro (EUR) 53,83₺ 53,84₺ %0.19 07:56
Sterlin (GBP) 63,08₺ 63,10₺ %0.20 07:56
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15 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.51
Motorin 69.96
LPG 31.19

15 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.080
Değişim %-0,09

15 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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