Dövizde yangın sürüyor: Kurlar yeni rekor peşinde!
ABD'de enflasyon verisiyle sarsılan dolar endeksi 101 puanın altına inerken, yurt içinde döviz kurları rekor serisini sürdürdü. Dolar 47,03 TL ile zirvede kalırken, sterlin 63,03 TL'yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.
Küresel piyasalarda gözler ABD Haziran ayı enflasyon verilerine odaklanmışken, dolar endeksindeki gevşeme hız kazandı. Hafta başında ilk kez gerileyen endeks, zayıflama eğilimini sürdürerek 101 puanın altına indi ve 100,803 puana kadar çekildi.
Ancak küresel ölçekteki bu geri çekilmeye rağmen, yurt içinde döviz kurları kendi rekor kulvarında koşmaya devam ediyor. Dolar/TL serbest piyasada 47,03 TL ile dün kırdığı tarihi zirvesindeki duruşunu sürdürüyor.
Küresel piyasalarda doların zayıflamasından güç bulan diğer yabancı para birimleri ise Türk Lirası karşısında yeni zirveleri test ediyor. Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketini sürdüren Euro, 53,83 TL seviyesine kadar tırmanarak 53,92 TL olan tarihi rekor sınırına tekrar dayandı.
İngiliz Sterlini ise alıcılı seyrini hızlandırarak kritik eşiği aştı. Sterlin, 63,03 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.
15 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,03₺
|47,03₺
|%0.00
|07:57
|Euro (EUR)
|53,83₺
|53,84₺
|%0.18
|07:57
|Sterlin (GBP)
|63,08₺
|63,10₺
|%0.20
|07:56
|Kanada Doları
|33,36₺
|33,53₺
|%0.14
|07:57
|İsviçre Frangı
|58,16₺
|58,17₺
|%0.04
|07:57
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%0.02
|07:55
|Avustralya Doları
|32,73₺
|32,89₺
|%0.09
|07:57
|Danimarka Kronu
|7,17₺
|7,21₺
|%0.15
|07:56
|Norveç Kronu
|4,85₺
|4,87₺
|%0.58
|07:56
|İsveç Kronu
|4,86₺
|4,88₺
|%0.16
|07:57
|Çin Yuanı
|6,95₺
|6,95₺
|%0.05
|07:57
|Rus Rublesi
|0,61₺
|0,61₺
|%0.06
|07:57
|BAE Dirhemi
|12,80₺
|12,81₺
|%0.01
|07:57
|Suudi Arabistan Riyali
|12,45₺
|12,52₺
|%-0.09
|04:00
15 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?
15 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?
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15 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
15 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
15 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.51
|Motorin
|69.96
|LPG
|31.19