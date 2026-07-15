Dövizde yangın sürüyor: Kurlar yeni rekor peşinde!

Küresel piyasalarda gözler ABD Haziran ayı enflasyon verilerine odaklanmışken, dolar endeksindeki gevşeme hız kazandı. Hafta başında ilk kez gerileyen endeks, zayıflama eğilimini sürdürerek 101 puanın altına indi ve 100,803 puana kadar çekildi.

Ancak küresel ölçekteki bu geri çekilmeye rağmen, yurt içinde döviz kurları kendi rekor kulvarında koşmaya devam ediyor. Dolar/TL serbest piyasada 47,03 TL ile dün kırdığı tarihi zirvesindeki duruşunu sürdürüyor.

Küresel piyasalarda doların zayıflamasından güç bulan diğer yabancı para birimleri ise Türk Lirası karşısında yeni zirveleri test ediyor. Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketini sürdüren Euro, 53,83 TL seviyesine kadar tırmanarak 53,92 TL olan tarihi rekor sınırına tekrar dayandı.

İngiliz Sterlini ise alıcılı seyrini hızlandırarak kritik eşiği aştı. Sterlin, 63,03 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

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