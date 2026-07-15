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Halk TV Ekonomi Dövizde yangın sürüyor: Kurlar yeni rekor peşinde!

Dövizde yangın sürüyor: Kurlar yeni rekor peşinde!

ABD'de enflasyon verisiyle sarsılan dolar endeksi 101 puanın altına inerken, yurt içinde döviz kurları rekor serisini sürdürdü. Dolar 47,03 TL ile zirvede kalırken, sterlin 63,03 TL'yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.

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Dövizde yangın sürüyor: Kurlar yeni rekor peşinde!

Küresel piyasalarda gözler ABD Haziran ayı enflasyon verilerine odaklanmışken, dolar endeksindeki gevşeme hız kazandı. Hafta başında ilk kez gerileyen endeks, zayıflama eğilimini sürdürerek 101 puanın altına indi ve 100,803 puana kadar çekildi.

Ancak küresel ölçekteki bu geri çekilmeye rağmen, yurt içinde döviz kurları kendi rekor kulvarında koşmaya devam ediyor. Dolar/TL serbest piyasada 47,03 TL ile dün kırdığı tarihi zirvesindeki duruşunu sürdürüyor.

Küresel piyasalarda doların zayıflamasından güç bulan diğer yabancı para birimleri ise Türk Lirası karşısında yeni zirveleri test ediyor. Hafta başından bu yana yukarı yönlü hareketini sürdüren Euro, 53,83 TL seviyesine kadar tırmanarak 53,92 TL olan tarihi rekor sınırına tekrar dayandı.

İngiliz Sterlini ise alıcılı seyrini hızlandırarak kritik eşiği aştı. Sterlin, 63,03 TL seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

15 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,03₺ 47,03₺ %0.00 07:57
Euro (EUR) 53,83₺ 53,84₺ %0.18 07:57
Sterlin (GBP) 63,08₺ 63,10₺ %0.20 07:56
Kanada Doları 33,36₺ 33,53₺ %0.14 07:57
İsviçre Frangı 58,16₺ 58,17₺ %0.04 07:57
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.02 07:55
Avustralya Doları 32,73₺ 32,89₺ %0.09 07:57
Danimarka Kronu 7,17₺ 7,21₺ %0.15 07:56
Norveç Kronu 4,85₺ 4,87₺ %0.58 07:56
İsveç Kronu 4,86₺ 4,88₺ %0.16 07:57
Çin Yuanı 6,95₺ 6,95₺ %0.05 07:57
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %0.06 07:57
BAE Dirhemi 12,80₺ 12,81₺ %0.01 07:57
Suudi Arabistan Riyali 12,45₺ 12,52₺ %-0.09 04:00

15 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,03₺
Satış 47,03₺

15 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,83₺
Satış 53,84₺

15 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,08₺
Satış 63,10₺

15 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.150,95₺
Satış 6.163,01₺
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15 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,40₺
Satış 88,42₺
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15 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.51
Motorin 69.96
LPG 31.19

15 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.080
Değişim %-0,09

15 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.772$
Değişim %0,32
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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