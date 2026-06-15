ABD ve İran savaşının sonuna gelinmesi ile gümüş fiyatları da altın ile birlikte yükselişe geçti. 19 Haziran'da imzalanacak anlaşmanın duyurulması ile gümüş fiyatları için ibre yukarı döndü.

Piyasalarda gümüş bu seneki büyük yükseliş ve düşüşünü ocak ayı sonunda, savaştan önce yaşamıştı. Savaş başlamadan önce 132,20 TL olan gram gümüş savaşın ilk ayında 90,43 TL'd ene düşük seviyesini görmüştü. Geçtiğimiz hafta kapanışta tekrar 100 TL sınırına dayanan gram gümüş bugün yüzde 3,35 yükselişle 104,69 TL'den işlem görüyor.

Ocak ayında yaşanan büyük düşüşten sonra ons gümüş 100 dolar sınırının üstüne hiç çıkamamıştı. Savaş öncesinde 93,79 dolar olan ons gümüş geçtiğimiz hafta 62,10 dolar ile neredeyse altı aydır devam eden savaş süresince dip noktasını görmüştü. Bugün yüzde 3,47 oranında değer kazanan ons gümüş 79,46 dolardan işlem görüyor.

15 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

15 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat Gram gümüş 104,60 TL 104,69 TL +%3,35 07:20 Ons gümüş 70,40 $ 70,46 $ +%3,47 07:20

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 12 Haziran 2026 15 Haziran 2026 Fark Gram gümüş (satış) 101,32 TL 104,69 TL +3,37 TL Ons gümüş (satış) 68,03 $ 70,460 $ +2,43 $

15 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 104,60 TL

Gram gümüş satış: 104,69 TL

15 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 70,40 $

Ons gümüş satış: 70,46 $

15 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.433,04 TL

Gram altın satış: 6.433,92 TL

15 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2692 TL

Dolar satış: 46,2785 TL

Euro alış: 53,7289 TL

Euro satış: 53,7611 TL

Sterlin alış: 62,2334 TL

Sterlin satış: 62,2886 TL

15 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

15 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

15 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 Haziran 2026 BIST 100 verileri

15 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

15 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum