Savaş bitti derken döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı
ABD-İran savaşının bitmesiyle küresel dolar endeksi gerilerken, ülkemizde üç döviz kuru rekor tazeledi. Dolar, euro ve sterlin eş zamanlı olarak zirveyi gördü. Savaş bitse de TL değer kaybından kurtulamadı.
ABD ve İran arasında üç buçuk aydır sürec savaşta sona gelinmesiyle döviz kurlarında kartlar tekrar dağıtıldı. Enflasyon korkularının dinmesi ile dolar endeksi sınırlı da olsa düşüşe geçti; yüzde −0,33 oranında değer kaybeden endeks 99,472 puana geriledi. TL karşısında fiyatı baskılanan dolar tüm dünyada değer kaybederken TL karşısında 46,2899 seviyesi ile rekor tazeledi.
Değer kaybeden dolar karşısında ise euro hız kesmeden yükselmeye başladı. TL karşısında yeni bir rekora imza atan euro 53,7844 TL değerine ulaştı. Sterlin de rekorunu tazeleyerek 62,3053 TL'den işlem görüyor.
15 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
15 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,2594
|46,2899
|+%0,02
|07:40
|Euro (EUR)
|53,7579
|53,7844
|+%0,39
|07:40
|Sterlin (GBP)
|62,2569
|62,3053
|+%0,30
|07:40
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|12 Haziran 2026
|15 Haziran 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|46,2529 TL
|46,2899 TL
|+0,04 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,5369 TL
|53,7844 TL
|+0,25 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|62,1097 TL
|62,3053 TL
|+0,20 TL
15 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 46,2594 TL
Dolar (USD) satış: 46,2899 TL
15 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 53,7579 TL
Euro (EUR) satış: 53,7844 TL
15 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 62,2569 TL
Sterlin (GBP) satış: 62,3053 TL
15 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.433,04 TL
Gram altın satış: 6.433,92 TL
15 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 104,60 TL
Gram gümüş satış: 104,69 TL
15 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
15 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
15 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
15 Haziran 2026 BIST 100 verileri
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15 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum