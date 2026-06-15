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Halk TV Ekonomi Savaş bitti, altın coştu: Piyasalarda yeşil ışık yandı

Savaş bitti, altın coştu: Piyasalarda yeşil ışık yandı

ABD-İran ateşkesinin 19 Haziran'da imzalanacağı duyurulunca altın yükselişe geçti. Gram altın yüzde 2,52 artışla 6 bin 433 TL'ye çıkarken, savaşta 4 bin 46 dolara gerileyen ons altın bugün 4 bin 326 dolardan işlem görüyor.

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Savaş bitti, altın coştu: Piyasalarda yeşil ışık yandı
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ABD ve İran savaşı sonlandıracak anlaşmaya vardı, piyasalara can suyu aktı. 19 Haziran cuma günü imzalanacak anlaşmanın açıklanmasıyla enflasyon korkuları rafa kalktı, altın fiyatları yükselişe geçti.

Savaş başlamadan önce 7 bin 453,60 TL olan gram altın savaş sürecinde 5 bin 991,55 TL'ye kadar gerilemişti. Bugün ise gram altın yüzde 2,52 yükselişle 6 bin 433,92 TL'den işlem görüyor.

Ons altın ise savaş başlamadan önce 5 bin 278,51 dolardan işlem görüyordu. Geçtiğimiz hafta savaş başladığından beri en düşük seviyesini gören osn altın 4 bin 046,48 dolara kadar gerilemişti, bugün ise yüzde 2,48 yükselişle 4 bin 326,13 dolardan işlem görüyor.

15 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın
Alış 6.361,02₺
Satış 6.368,42₺

15 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram altın TL 6.433,04 TL 6.433,92 TL +%2,52 07:03
Ons altın $ 4.325,49 $ 4.326,13 $ +%2,48 07:03
Çeyrek altın TL 10.615,00 TL 10.722,00 TL +%3,29 07:03
Yarım altın TL 21.243,00 TL 21.424,00 TL +%3,33 07:03
Tam altın TL 40.710,50 TL 41.522,09 TL +%3,84 07:03
Cumhuriyet altını TL 42.350,00 TL 42.743,00 TL +%3,33 07:03
Külçe altın ($/kg) 138.326,00 $ 138.345,00 $ +%2,52 07:03

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 12 Haziran 2026 15 Haziran 2026 Fark
Gram altın (satış) 6.275,18 TL 6.433,92 TL +158,74 TL
Ons altın (satış) 4.218,56 $ 4.326,13 $ +107,57 $

15 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.433,04 TL

Gram altın satış: 6.433,92 TL

15 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.615,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.722,00 TL

15 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 21.243,00 TL

Yarım altın satış: 21.424,00 TL

15 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 40.710,50 TL

Tam altın satış: 41.522,09 TL

15 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 42.350,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 42.743,00 TL

15 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.325,49 $

Ons altın satış: 4.326,13 $

15 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 136.700,00 $

Külçe altın satış: 136.800,00 $

15 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 104,675 TL

Gram gümüş satış: 104,780 TL

Savaşın bitişi dengeleri değiştirdi: Gümüş fiyatları zincirini kırdıSavaşın bitişi dengeleri değiştirdi: Gümüş fiyatları zincirini kırdı
15 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2692 TL

Dolar satış: 46,2785 TL

Euro alış: 53,7289 TL

Euro satış: 53,7611 TL

Sterlin alış: 62,2334 TL

Sterlin satış: 62,2886 TL

Savaş bitti derken döviz kurları rekor üstüne rekor kırdıSavaş bitti derken döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı
15 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

15 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

15 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 Haziran 2026 BIST 100 verileri

15 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

15 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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