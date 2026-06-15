ABD ve İran savaşı sonlandıracak anlaşmaya vardı, piyasalara can suyu aktı. 19 Haziran cuma günü imzalanacak anlaşmanın açıklanmasıyla enflasyon korkuları rafa kalktı, altın fiyatları yükselişe geçti.

Savaş başlamadan önce 7 bin 453,60 TL olan gram altın savaş sürecinde 5 bin 991,55 TL'ye kadar gerilemişti. Bugün ise gram altın yüzde 2,52 yükselişle 6 bin 433,92 TL'den işlem görüyor.

Ons altın ise savaş başlamadan önce 5 bin 278,51 dolardan işlem görüyordu. Geçtiğimiz hafta savaş başladığından beri en düşük seviyesini gören osn altın 4 bin 046,48 dolara kadar gerilemişti, bugün ise yüzde 2,48 yükselişle 4 bin 326,13 dolardan işlem görüyor.

15 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

15 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.433,04 TL 6.433,92 TL +%2,52 07:03 Ons altın $ 4.325,49 $ 4.326,13 $ +%2,48 07:03 Çeyrek altın TL 10.615,00 TL 10.722,00 TL +%3,29 07:03 Yarım altın TL 21.243,00 TL 21.424,00 TL +%3,33 07:03 Tam altın TL 40.710,50 TL 41.522,09 TL +%3,84 07:03 Cumhuriyet altını TL 42.350,00 TL 42.743,00 TL +%3,33 07:03 Külçe altın ($/kg) 138.326,00 $ 138.345,00 $ +%2,52 07:03

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 12 Haziran 2026 15 Haziran 2026 Fark Gram altın (satış) 6.275,18 TL 6.433,92 TL +158,74 TL Ons altın (satış) 4.218,56 $ 4.326,13 $ +107,57 $

15 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.433,04 TL

Gram altın satış: 6.433,92 TL

15 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.615,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.722,00 TL

15 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 21.243,00 TL

Yarım altın satış: 21.424,00 TL

15 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 40.710,50 TL

Tam altın satış: 41.522,09 TL

15 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 42.350,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 42.743,00 TL

15 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.325,49 $

Ons altın satış: 4.326,13 $

15 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 136.700,00 $

Külçe altın satış: 136.800,00 $

15 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 104,675 TL

Gram gümüş satış: 104,780 TL

15 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2692 TL

Dolar satış: 46,2785 TL

Euro alış: 53,7289 TL

Euro satış: 53,7611 TL

Sterlin alış: 62,2334 TL

Sterlin satış: 62,2886 TL

15 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

15 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

15 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 Haziran 2026 BIST 100 verileri

15 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

15 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum