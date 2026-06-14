Milli takımın laneti sürüyor: Avustralya maçında yine oldu
Milli takımımız, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu zamana kadar katıldığı 9 turnuvanın 8'inde ilk maçını kaybetti.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Avustralya karşı karşıya geldi. Vancouver'da oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
İLK MAÇ LANETİ DEVAM EDİYOR
Bu sonuçla birlikte millilerimizin ilk maç laneti devam etti. Tarihinde 9. kez bir turnuvada boy gösteren millilerimiz bunlardan 8'inde ilk maçı kaybetti.
SADECE EURO 2024'TE KAZANDIK
Millilerimiz bu zamana kadar sadece EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Millilerimizin ilk maç karnesi şu şekilde:
1954 Dünya Kupası
Almanya - Türkiye: 4-1
Euro 1996
Türkiye Hırvatistan: 0-1
Euro 2000
Türkiye - İtalya: 1-2
2002 Dünya Kupası
Brezilya - Türkiye: 2-1
Euro 2008
Portekiz - Türkiye: 2-0
Euro 2016
Türkiye - Hırvatistan: 0-1
Euro 2020
Türkiye - İtalya: 0-3
Euro 2024
Türkiye - Gürcistan: 3-1
2026 Dünya Kupası
Avustralya - Türkiye: 2-0