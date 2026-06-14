Milli takımın laneti sürüyor: Avustralya maçında yine oldu

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Futbol Takımımız ile Avustralya karşı karşıya geldi. Vancouver'da oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

İLK MAÇ LANETİ DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte millilerimizin ilk maç laneti devam etti. Tarihinde 9. kez bir turnuvada boy gösteren millilerimiz bunlardan 8'inde ilk maçı kaybetti.

SADECE EURO 2024'TE KAZANDIK

Millilerimiz bu zamana kadar sadece EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Millilerimizin ilk maç karnesi şu şekilde:

1954 Dünya Kupası

Almanya - Türkiye: 4-1

Euro 1996

Türkiye Hırvatistan: 0-1

Euro 2000

Türkiye - İtalya: 1-2

2002 Dünya Kupası

Brezilya - Türkiye: 2-1

Euro 2008

Portekiz - Türkiye: 2-0

Euro 2016

Türkiye - Hırvatistan: 0-1

Euro 2020

Türkiye - İtalya: 0-3

Euro 2024

Türkiye - Gürcistan: 3-1

2026 Dünya Kupası

Avustralya - Türkiye: 2-0