Fatih Terim'den sürpriz karar: Yeni adresi belli oldu

Son olarak Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi.

KENDİSİNE YOUTUBE KANALI KURDU

Deneyimli teknik adam, kendisine Youtube kanalı kurdu. Yayınlanan ilk videoda 'Başlama Vuruşunu yapalım' ifadelerine yer verildi. Kısa bir tanıtım videosu çeken Fatih Terim ise "Şimdi yine var. Bazı şeyler var. Bekleyin" sözlerini sarf etti.

Söz konusu videoda 72 yaşındaki teknik adamın 14 Haziran Pazar günü (Bugün) yeni bir video paylaşacağı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇLARI YORUMLAYACAK

Fatih Terim'in Youtube hesabı üzerinden 2026 Dünya Kupası'na dair değerlendirmelerde bulunacağı ve maçları yorumlayacağı kaydedildi.