Hürmüz açıldı, pompa fiyatları düşüyor: Motorine indirim geliyor
ABD-İran barışıyla Hürmüz Boğazı açıldı, brent petrol 88 dolara geriledi. Akaryakıtta yarın motorine 4,88 TL indirim beklenirken, bunun 1,22 TL'si tabelaya yansıyacak. Düşen petrol fiyatları ile indirimlerin devam etmesi bekleniyor.
Türkiye 15 Haziran sabahına savaşın bittiği, ve ABD ile İran arasındaki anlaşmanın cuma imzalanacağı haberi ile uyandı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ile petrol fiyatlarında da düşüş beraberinde geldi. Savaş çıkmadan önce 73 dolardan işlem gören brent petrol en yüksek seviyesinde 120 dolara kadar çıkmış, her barış sinyali ve bombalama haberindeyse dalgalanmıştı. Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması ile brent petrol 88 dolara kadar geriledi.
Akaryakıt tarafında ise yarın tabelalara indirim yansıması bekleniyor. Geçen hafta sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre yarın itibarıyla motorine 4 TL 88 kuruşluk indirim yapılacak, ve bu indirimin 1 TL 22 kuruşu tabelaya yansıyacak. Hürmüz'ün açılmasıyla düşen petrol fiyatlarının indirimleri de beraberinde getirmesi bekleniyor.
15 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,03 TL
|Motorin
|66,41 TL
|LPG
|31,99 TL
15 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,87 TL
|Motorin
|66,25 TL
|LPG
|31,39 TL
15 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,99 TL
|Motorin
|67,51 TL
|LPG
|31,97 TL
15 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,27 TL
|Motorin
|67,78 TL
|LPG
|31,79 TL
15 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 63,03 TL
İstanbul Anadolu: 62,87 TL
Ankara: 63,99 TL
İzmir: 64,27 TL
15 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 66,41 TL
İstanbul Anadolu: 66,25 TL
Ankara: 67,51 TL
İzmir: 67,78 TL
15 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 31,99 TL
İstanbul Anadolu: 31,39 TL
Ankara: 31,97 TL
İzmir: 31,79 TL
15 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.433,04 TL
Gram altın satış: 6.433,92 TL
15 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 104,602 TL
Gram gümüş satış: 104,692 TL
15 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,2594 TL
Dolar satış: 46,2899 TL
Euro alış: 53,7579 TL
Euro satış: 53,7844 TL
Sterlin alış: 62,2569 TL
Sterlin satış: 62,3053 TL