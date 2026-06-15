Türkiye 15 Haziran sabahına savaşın bittiği, ve ABD ile İran arasındaki anlaşmanın cuma imzalanacağı haberi ile uyandı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ile petrol fiyatlarında da düşüş beraberinde geldi. Savaş çıkmadan önce 73 dolardan işlem gören brent petrol en yüksek seviyesinde 120 dolara kadar çıkmış, her barış sinyali ve bombalama haberindeyse dalgalanmıştı. Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması ile brent petrol 88 dolara kadar geriledi.

Akaryakıt tarafında ise yarın tabelalara indirim yansıması bekleniyor. Geçen hafta sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre yarın itibarıyla motorine 4 TL 88 kuruşluk indirim yapılacak, ve bu indirimin 1 TL 22 kuruşu tabelaya yansıyacak. Hürmüz'ün açılmasıyla düşen petrol fiyatlarının indirimleri de beraberinde getirmesi bekleniyor.

15 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,03 TL Motorin 66,41 TL LPG 31,99 TL

15 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 62,87 TL Motorin 66,25 TL LPG 31,39 TL

15 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,99 TL Motorin 67,51 TL LPG 31,97 TL

15 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 64,27 TL Motorin 67,78 TL LPG 31,79 TL

15 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 63,03 TL

İstanbul Anadolu: 62,87 TL

Ankara: 63,99 TL

İzmir: 64,27 TL

15 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,41 TL

İstanbul Anadolu: 66,25 TL

Ankara: 67,51 TL

İzmir: 67,78 TL

15 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 31,99 TL

İstanbul Anadolu: 31,39 TL

Ankara: 31,97 TL

İzmir: 31,79 TL

15 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.433,04 TL

Gram altın satış: 6.433,92 TL

15 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 104,602 TL

Gram gümüş satış: 104,692 TL

15 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2594 TL

Dolar satış: 46,2899 TL

Euro alış: 53,7579 TL

Euro satış: 53,7844 TL

Sterlin alış: 62,2569 TL

Sterlin satış: 62,3053 TL

15 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

15 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI