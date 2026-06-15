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Halk TV Ekonomi Hürmüz açıldı, pompa fiyatları düşüyor: Motorine indirim geliyor

Hürmüz açıldı, pompa fiyatları düşüyor: Motorine indirim geliyor

ABD-İran barışıyla Hürmüz Boğazı açıldı, brent petrol 88 dolara geriledi. Akaryakıtta yarın motorine 4,88 TL indirim beklenirken, bunun 1,22 TL'si tabelaya yansıyacak. Düşen petrol fiyatları ile indirimlerin devam etmesi bekleniyor.

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Hürmüz açıldı, pompa fiyatları düşüyor: Motorine indirim geliyor
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Türkiye 15 Haziran sabahına savaşın bittiği, ve ABD ile İran arasındaki anlaşmanın cuma imzalanacağı haberi ile uyandı. Hürmüz Boğazı'nın açılması ile petrol fiyatlarında da düşüş beraberinde geldi. Savaş çıkmadan önce 73 dolardan işlem gören brent petrol en yüksek seviyesinde 120 dolara kadar çıkmış, her barış sinyali ve bombalama haberindeyse dalgalanmıştı. Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılması ile brent petrol 88 dolara kadar geriledi.

Akaryakıt tarafında ise yarın tabelalara indirim yansıması bekleniyor. Geçen hafta sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre yarın itibarıyla motorine 4 TL 88 kuruşluk indirim yapılacak, ve bu indirimin 1 TL 22 kuruşu tabelaya yansıyacak. Hürmüz'ün açılmasıyla düşen petrol fiyatlarının indirimleri de beraberinde getirmesi bekleniyor.

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Benzin Motorin Petrol Ekonomi Piyasalar
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