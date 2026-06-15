Halk TV Ekonomi ABD ve İran el sıkıştı: Kripto sıçradı

ABD ve İran el sıkıştı: Kripto sıçradı ABD-İran barış anlaşmasının duyurulmasıyla kripto piyasası canlandı! Bitcoin %2,39 yükselişle 65 bin 888 dolara, Ethereum ise %2,56 artışla bin 721 dolara ulaştı.