ABD ve İran el sıkıştı: Kripto sıçradı
ABD-İran barış anlaşmasının duyurulmasıyla kripto piyasası canlandı! Bitcoin %2,39 yükselişle 65 bin 888 dolara, Ethereum ise %2,56 artışla bin 721 dolara ulaştı.
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Kripto piyasasında beklenen ateş ABD ve İran'ın barış anlaşmasının duyurusuyla yandı. Haziran ayının kayıplarını son bir haftadır kazanmaya çalışan kripo paralara beklenen ivme geldi. Bitcoin yüzde 2,39 oranında yükselerek 65 bin 888,69 dolara çıkarken, Ethereum yüzde 2,56 yükselişle bin 721 dolara yükseldi.
15 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
- Toplam piyasa değeri: 2,24 trilyon dolar
- 24s toplam hacim: 64,2 milyar dolar
15 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$65.888,69
|%+2,39
|$63.634,02
|$65.927,76
|24,69 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$1.721,00
|%+2,56
|$1.654,21
|$1.730,60
|9,94 milyar $
15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Zcash (ZEC)
|495,99 $
|+%16,28
|LayerZero (ZRO)
|1,06 $
|+%14,40
|Worldcoin (WLD)
|0,5868 $
|+%13,09
|NEAR Protocol (NEAR)
|2,38 $
|+%11,67
|Jupiter (JUP)
|0,1896 $
|+%10,52
15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Audiera (BEAT)
|5,50 $
|-%17,89
|Humanity (H)
|0,2728 $
|-%11,54
|Stable (STABLE)
|0,03471 $
|-%4,66
|OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
|2,01 $
|-%2,71
|MemeCore (M)
|2,95 $
|-%2,00
15 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.433,04 TL
Gram altın satış: 6.433,92 TL
15 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 104,602 TL
Gram gümüş satış: 104,692 TL
15 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,2594 TL
Dolar satış: 46,2899 TL
Euro alış: 53,7579 TL
Euro satış: 53,7844 TL
Sterlin alış: 62,2569 TL
Sterlin satış: 62,3053 TL
15 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
15 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi