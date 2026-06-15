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Halk TV Ekonomi ABD ve İran el sıkıştı: Kripto sıçradı

ABD ve İran el sıkıştı: Kripto sıçradı

ABD-İran barış anlaşmasının duyurulmasıyla kripto piyasası canlandı! Bitcoin %2,39 yükselişle 65 bin 888 dolara, Ethereum ise %2,56 artışla bin 721 dolara ulaştı.

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ABD ve İran el sıkıştı: Kripto sıçradı
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Kripto piyasasında beklenen ateş ABD ve İran'ın barış anlaşmasının duyurusuyla yandı. Haziran ayının kayıplarını son bir haftadır kazanmaya çalışan kripo paralara beklenen ivme geldi. Bitcoin yüzde 2,39 oranında yükselerek 65 bin 888,69 dolara çıkarken, Ethereum yüzde 2,56 yükselişle bin 721 dolara yükseldi.

15 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Bitcoin
Değer 65.727$
Değişim %2,65
Ethereum
Değer 1.719$
Değişim %2,85
  • Toplam piyasa değeri: 2,24 trilyon dolar
  • 24s toplam hacim: 64,2 milyar dolar

15 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $65.888,69 %+2,39 $63.634,02 $65.927,76 24,69 milyar $
Ethereum (ETH) $1.721,00 %+2,56 $1.654,21 $1.730,60 9,94 milyar $

15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Zcash (ZEC) 495,99 $ +%16,28
LayerZero (ZRO) 1,06 $ +%14,40
Worldcoin (WLD) 0,5868 $ +%13,09
NEAR Protocol (NEAR) 2,38 $ +%11,67
Jupiter (JUP) 0,1896 $ +%10,52

15 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Audiera (BEAT) 5,50 $ -%17,89
Humanity (H) 0,2728 $ -%11,54
Stable (STABLE) 0,03471 $ -%4,66
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 2,01 $ -%2,71
MemeCore (M) 2,95 $ -%2,00
15 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.433,04 TL

Gram altın satış: 6.433,92 TL

Savaş bitti, altın coştu: Piyasalarda yeşil ışık yandıSavaş bitti, altın coştu: Piyasalarda yeşil ışık yandı
15 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 104,602 TL

Gram gümüş satış: 104,692 TL

Savaşın bitişi dengeleri değiştirdi: Gümüş fiyatları zincirini kırdıSavaşın bitişi dengeleri değiştirdi: Gümüş fiyatları zincirini kırdı
15 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,2594 TL

Dolar satış: 46,2899 TL

Euro alış: 53,7579 TL

Euro satış: 53,7844 TL

Sterlin alış: 62,2569 TL

Sterlin satış: 62,3053 TL

Savaş bitti derken döviz kurları rekor üstüne rekor kırdıSavaş bitti derken döviz kurları rekor üstüne rekor kırdı
15 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

Hürmüz açıldı, pompa fiyatları düşüyor: Motorine indirim geliyorHürmüz açıldı, pompa fiyatları düşüyor: Motorine indirim geliyor
15 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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