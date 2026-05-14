Son 24 saatte kripto piyasalarında ortalık karıştı. Bitcoin yeni direnç noktası olan 80 bin doların gerisinde kaldı. Son 24 saatte yüzde 1,44 düşüş yaşayan coin, 79 bin 848,32 dolara geriledi.

Büyük çöküş ise Ethereum'dan geldi. Son 24 saatte yüzde 1,27 oranında değer kaybeden altcoin 2 bin 272,06 dolara gerileyerek son bir ayın dibini gördü.

14 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

Bitcoin (BTC): $79.848,32 (%-1,44)

Ethereum (ETH): $2.272,06 (%-1,27)

Toplam piyasa değeri: 2,66 trilyon $

24s toplam hacim: $95,45B milyar $

Saat: 09:23

14 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $79.848,32 %-1,44 $78.725,50 $81.276,67 36,31 milyar $ Ethereum (ETH) $2.272,06 %-1,27 $2.233,55 $2.322,23 15,82 milyar $

14 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % edgeX (EDGE) 1,34 $ +%4,29 Humanity (H) 0,2518 $ +%4,23 Canton (CC) 0,1576 $ +%2,73 Dogecoin (DOGE) 0,1147 $ +%2,44 MemeCore (M) 3,33 $ +%1,72

14 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % siren (SIREN) 0,6834 $ -%43,23 SKYAI (SKYAI) 0,4461 $ -%20,60 BUILDon (B) 0,5322 $ -%11,42 Venice Token (VVV) 13,45 $ -%11,24 Pump.fun (PUMP) 0,001856 $ -%7,51

14 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.831,83 TL

Gram altın satış: 6.832,75 TL

14 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 126,31 TL

Gram gümüş satış: 126,43 TL

14 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,4163 TL

Dolar satış: 45,4393 TL

Euro alış: 53,3253 TL

Euro satış: 53,3890 TL

Sterlin alış: 61,5857 TL

Sterlin satış: 61,6516 TL

14 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

14 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ