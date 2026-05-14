Kripto piyasası karıştı: Bitcoin tutunamadı, Ethereum dibe vurdu
Kripto piyasalarında 24 saatlik satış dalgası sürüyor. Bitcoin kritik direnç noktasını tutamadı, 80 bin doları altına düştü. Asıl çöküş ise Ethereum'dan geldi, bir numaralı alt coin son bir ayın dibini gördü.
Son 24 saatte kripto piyasalarında ortalık karıştı. Bitcoin yeni direnç noktası olan 80 bin doların gerisinde kaldı. Son 24 saatte yüzde 1,44 düşüş yaşayan coin, 79 bin 848,32 dolara geriledi.
Büyük çöküş ise Ethereum'dan geldi. Son 24 saatte yüzde 1,27 oranında değer kaybeden altcoin 2 bin 272,06 dolara gerileyerek son bir ayın dibini gördü.
14 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $79.848,32 (%-1,44)
- Ethereum (ETH): $2.272,06 (%-1,27)
- Toplam piyasa değeri: 2,66 trilyon $
- 24s toplam hacim: $95,45B milyar $
- Saat: 09:23
14 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$79.848,32
|%-1,44
|$78.725,50
|$81.276,67
|36,31 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.272,06
|%-1,27
|$2.233,55
|$2.322,23
|15,82 milyar $
14 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|edgeX (EDGE)
|1,34 $
|+%4,29
|Humanity (H)
|0,2518 $
|+%4,23
|Canton (CC)
|0,1576 $
|+%2,73
|Dogecoin (DOGE)
|0,1147 $
|+%2,44
|MemeCore (M)
|3,33 $
|+%1,72
14 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|siren (SIREN)
|0,6834 $
|-%43,23
|SKYAI (SKYAI)
|0,4461 $
|-%20,60
|BUILDon (B)
|0,5322 $
|-%11,42
|Venice Token (VVV)
|13,45 $
|-%11,24
|Pump.fun (PUMP)
|0,001856 $
|-%7,51
14 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.831,83 TL
Gram altın satış: 6.832,75 TL
14 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,31 TL
Gram gümüş satış: 126,43 TL
14 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,4163 TL
Dolar satış: 45,4393 TL
Euro alış: 53,3253 TL
Euro satış: 53,3890 TL
Sterlin alış: 61,5857 TL
Sterlin satış: 61,6516 TL
14 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
14 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi