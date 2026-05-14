Döviz kurları yükselişe geçti: TL karşısında üç para birimi de değer kazandı
TL döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar 45,43 TL'den işlem görürken euro dünkü düşüşünü telafi ederek 53,38 TL'ye yükseldi. Son 5 günde yüzde 0,64 gerileyen sterlin ise bugün toparlanarak 61,65 TL seviyesine çıktı.
Döviz kurları cephesinde TL değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar, TL karşısında adım adım yükselmeyi sürdürüyor, bugün ise 45,4393 TL'den işlem görüyor.
Dün öğle saatlerinde 53,1600 TL'ye kadar gerileyen euro ise kaybını telafi etmeye çalışıyor, bugün yüzde 0,26 yükselişle 53,3890 TL'dne işlem görüyor.
Son 5 günde TL karşısında 0,64 oranında değer kaybeden sterlin ise bugün yüzde 0,31 oranında yükseldi ve 61,6516 TL'den işlem görüyor.
14 MAYIS 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
- Dolar (satış): 45,4393 TL
- Euro (satış): 53,3890 TL
- Sterlin (satış): 61,6516 TL
14 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,4163
|45,4393
|%0,04
|07:30
|Euro (EUR)
|53,3253
|53,3890
|%0,26
|07:30
|Sterlin (GBP)
|61,5857
|61,6516
|%0,31
|07:30
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|13 Mayıs 2026
|14 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,4150 TL
|45,4393 TL
|+0,0243 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,2161 TL
|53,3890 TL
|+0,1729 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,4257 TL
|61,6516 TL
|+0,2259 TL
14 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.831,83 TL
Gram altın satış: 6.832,75 TL
14 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,31 TL
Gram gümüş satış: 126,43 TL
14 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
