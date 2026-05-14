Önce motorin şimdi benzin: Yükselen petrol fiyatları pompalara yansıdı
Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürerken petrol fiyatları da tırmanmaya devam ediyor. Bugün ise yüksek fiyatlardan etkilenen benzin oldu, gece yarısı 1 TL 7 kuruşluk zam geldi.
Beklenen zam geldi, gece yarısı istasyon tabelalarında benzine yapılan 1 TL 7 kuruşluk zam yerini aldı. ABD ve İran arasındaki ateşkes sürecinin ve müzakerelerin aksamasıyla tekrar yükselen petrol fiyatları, önce motorin fiyatlarını vurmuştu.
Bugün petrol fiyatları yükselişine devam ediyor. Yüzde 0,13 oranında artan brent petrol, an itibarıyla 108,720 dolardan işlem görüyor.
14 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,95 TL
|Motorin
|67,40 TL
|LPG
|33,89 TL
14 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,80 TL
|Motorin
|67,25 TL
|LPG
|33,29 TL
14 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,91 TL
|Motorin
|68,51 TL
|LPG
|33,87 TL
14 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,19 TL
|Motorin
|68,78 TL
|LPG
|33,69 TL
14 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.831,83 TL
Gram altın satış: 6.832,75 TL
14 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,31 TL
Gram gümüş satış: 126,43 TL
14 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,4163 TL
Dolar satış: 45,4393 TL
Euro alış: 53,3253 TL
Euro satış: 53,3890 TL
Sterlin alış: 61,5857 TL
Sterlin satış: 61,6516 TL