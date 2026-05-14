Borsa yangın yeri: Zirveden 519 puan döküldü
Bist 100, pazartesi gördüğü tüm zamanların zirvesinden bu yana 519 puan geriledi. Endeks bugüne yüzde 0,09 yükselişle 14 bin 611 puandan başlasa da kayıpların telafisi için henüz çok erken.
İstanbul Borsası yangın yerine döndü. 11 Mayıs'ta haftaya 15 bin 025,99 puandan başlayan Bist 100, öğleden sonra 15 bin 117,49 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Zirveyi gördüğünden beri puan kaybeden endeks, dün kapanışı 14 bin 598,47 puandan yaptı.
14 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BIGEN
|35,88
|+9,99
|PRZMA
|43,96
|+9,95
|ANELE
|63,50
|+8,55
|MAALT
|1.079,00
|+5,99
|EMNIS
|179,00
|+5,29
14 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|DSTKF
|1.963,00
|-10,00
|KRONT
|16,99
|-6,39
|PEKGY
|15,77
|-6,35
|ZERGY
|18,79
|-5,10
|TRILC
|3,04
|-5,00
14 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|KRDMB
|94,50
|154.155.204,00
|PEKGY
|15,77
|141.318.754,80
|THYAO
|305,25
|97.245.324,00
|OZATD
|799,00
|76.828.644,00
|TSPOR
|1,03
|63.548.327,15
14 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.831,83 TL
Gram altın satış: 6.832,75 TL
14 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,31 TL
Gram gümüş satış: 126,43 TL
14 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,4163 TL
Dolar satış: 45,4393 TL
Euro alış: 53,3253 TL
Euro satış: 53,3890 TL
Sterlin alış: 61,5857 TL
Sterlin satış: 61,6516 TL
14 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT