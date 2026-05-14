İstanbul Borsası yangın yerine döndü. 11 Mayıs'ta haftaya 15 bin 025,99 puandan başlayan Bist 100, öğleden sonra 15 bin 117,49 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Zirveyi gördüğünden beri puan kaybeden endeks, dün kapanışı 14 bin 598,47 puandan yaptı.

Bist 100, pazartesi gördüğü zirveden beri tamı tamına 519,02 puan geriledi.

Endeks bu güne ise yüzde 0,092 yükselişle 13,48 puan artarak 14 bin 611,95 puandan başladı.

14 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL KISA ÖZET

BIST 100 Açılış: 14.611,95

Değişim: %0,092 (+13,48)

Önceki kapanış: 14.598,47

Saat: 09:55

14 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (son) 14.611,95 Değişim %0,092 (+13,48) Önceki kapanış 14.598,47 İşlem hacmi 59,13 milyar TL Saat 09:55

14 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % BIGEN 35,88 +9,99 PRZMA 43,96 +9,95 ANELE 63,50 +8,55 MAALT 1.079,00 +5,99 EMNIS 179,00 +5,29

14 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % DSTKF 1.963,00 -10,00 KRONT 16,99 -6,39 PEKGY 15,77 -6,35 ZERGY 18,79 -5,10 TRILC 3,04 -5,00

14 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) KRDMB 94,50 154.155.204,00 PEKGY 15,77 141.318.754,80 THYAO 305,25 97.245.324,00 OZATD 799,00 76.828.644,00 TSPOR 1,03 63.548.327,15

14 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.831,83 TL

Gram altın satış: 6.832,75 TL

14 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 126,31 TL

Gram gümüş satış: 126,43 TL

14 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,4163 TL

Dolar satış: 45,4393 TL

Euro alış: 53,3253 TL

Euro satış: 53,3890 TL

Sterlin alış: 61,5857 TL

Sterlin satış: 61,6516 TL

14 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

14 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI