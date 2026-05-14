Piyasalar kaynıyor, altın eriyor: Savaşın ve enflasyonun ortasında sıkıştı kaldı
Trump-Şi zirvesi ve ABD'de yükselen enflasyon beklentileri piyasaları baskı altına aldı. Ons altın son bir ayda yüzde 1,41 değer kaybetti. Bugün ise gram altın 6.832 TL, ons altın 4.672 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Piyasaların bugünkü odağı ABD başkanı Trump ve Çin başkanı Şi Jinping arasındaki zirve olacak. Zirvenin gündeminde Çin ve ABD arasındaki ticari anlaşmalar ve ABD'nin İran'a karşı açtığı savaş bulunuyor.
ABD'de ise yükselen tüketici fiyatlarının açıklanması ve yeni Fed başkanı Kevin Warsh'ın göreve gelmesi ile enflasyon beklentileri tekrar yükselmiş durumda. ABD'de yükselen enflasyonun ons altın fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.
Küresel gelişmelerin gölgesinde ons altın son bir ayda yüzde 1,41; bugün ise yüzde 0,34 değer kaybetti. Gram altın ise yüzde 0,22 oranında geriledi.
14 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET
- Gram altın (satış): 6.832,75 TL
- Ons altın (satış): 4.672,79 $
14 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.831,83 TL
|6.832,75 TL
|-%0,22
|06:46
|Ons altın $
|4.672,14 $
|4.672,79 $
|-%0,34
|07:01
|Çeyrek altın TL
|11.070,00 TL
|11.169,00 TL
|-%0,18
|06:46
|Yarım altın TL
|22.139,00 TL
|22.338,00 TL
|-%0,18
|06:46
|Tam altın TL
|43.560,19 TL
|44.416,46 TL
|%0,02
|16:56
|Cumhuriyet altını TL
|44.143,00 TL
|44.519,00 TL
|-%0,18
|06:46
|Külçe altın ($/kg)
|149.300,00 $
|149.400,00 $
|%0,13
|17:03
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|13 Mayıs 2026
|14 Mayıs 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.844,60 TL
|6.832,75 TL
|-11,85 TL
|Ons altın (satış)
|4.687,67 $
|4.672,79 $
|-14,88 $
14 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 126,54 TL
Gram gümüş satış: 126,64 TL
14 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,4235 TL
Dolar satış: 45,4353 TL
Euro alış: 53,3142 TL
Euro satış: 53,3722 TL
Sterlin alış: 61,5705 TL
Sterlin satış: 61,6362 TL
14 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
14 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları
14 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
14 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
14 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
14 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum