Halk TV Ekonomi Piyasalar kaynıyor, altın eriyor: Savaşın ve enflasyonun ortasında sıkıştı kaldı

Trump-Şi zirvesi ve ABD'de yükselen enflasyon beklentileri piyasaları baskı altına aldı. Ons altın son bir ayda yüzde 1,41 değer kaybetti. Bugün ise gram altın 6.832 TL, ons altın 4.672 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasaların bugünkü odağı ABD başkanı Trump ve Çin başkanı Şi Jinping arasındaki zirve olacak. Zirvenin gündeminde Çin ve ABD arasındaki ticari anlaşmalar ve ABD'nin İran'a karşı açtığı savaş bulunuyor.

ABD'de ise yükselen tüketici fiyatlarının açıklanması ve yeni Fed başkanı Kevin ​Warsh'ın göreve gelmesi ile enflasyon beklentileri tekrar yükselmiş durumda. ABD'de yükselen enflasyonun ons altın fiyatlarını aşağı çekmesi bekleniyor.

Küresel gelişmelerin gölgesinde ons altın son bir ayda yüzde 1,41; bugün ise yüzde 0,34 değer kaybetti. Gram altın ise yüzde 0,22 oranında geriledi.

14 MAYIS 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.832,75 TL
  • Ons altın (satış): 4.672,79 $

14 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram altın TL 6.831,83 TL 6.832,75 TL -%0,22 06:46
Ons altın $ 4.672,14 $ 4.672,79 $ -%0,34 07:01
Çeyrek altın TL 11.070,00 TL 11.169,00 TL -%0,18 06:46
Yarım altın TL 22.139,00 TL 22.338,00 TL -%0,18 06:46
Tam altın TL 43.560,19 TL 44.416,46 TL %0,02 16:56
Cumhuriyet altını TL 44.143,00 TL 44.519,00 TL -%0,18 06:46
Külçe altın ($/kg) 149.300,00 $ 149.400,00 $ %0,13 17:03

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 13 Mayıs 2026 14 Mayıs 2026 Fark
Gram altın (satış) 6.844,60 TL 6.832,75 TL -11,85 TL
Ons altın (satış) 4.687,67 $ 4.672,79 $ -14,88 $

14 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,4235 TL

Dolar satış: 45,4353 TL

Euro alış: 53,3142 TL

Euro satış: 53,3722 TL

Sterlin alış: 61,5705 TL

Sterlin satış: 61,6362 TL

14 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

14 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

14 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
