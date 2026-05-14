Altın fiyatları düşmeye devam ederken yükselmek için çırpınan gümüş fiyatları da dayanamadı. Dün akşam saatlerinde gram gümüş 130,31 TL'ye, ons gümüş ise 89,31 dolara kadar yükselmişti.

Bugün ise gram gümüş yüzde 1,11 oranında düşerek 126,43 TL'ye, ons gümüş ise yüzde 0,71 düşerek 86,89 dolara kadar geriledi. Gerilemeye rağmen 125 TL ve 86 dolar sınırı korundu.

14 MAYIS 2026 GÜMÜŞ FİYATLARI HIZLI ÖZET

14 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat Gram gümüş 126,31 TL 126,43 TL -%1,11 07:06 Ons gümüş 86,82 $ 86,89 $ -%0,71 07:21

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 13 Mayıs 2026 14 Mayıs 2026 Fark Gram gümüş (satış) 128,98 TL 126,43 TL -2,55 TL Ons gümüş (satış) 88,35 $ 86,89 $ -1,46 $

14 MAYIS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

14 MAYIS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

14 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.831,83 TL

Gram altın satış: 6.832,75 TL

14 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,4235 TL

Dolar satış: 45,4353 TL

Euro alış: 53,3142 TL

Euro satış: 53,3722 TL

Sterlin alış: 61,5705 TL

Sterlin satış: 61,6362 TL

14 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 64,95 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,40 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

14 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

14 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

