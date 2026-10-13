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Halk TV Ekonomi Dün satış dalgası vurmuştu: Borsa İstanbul salı sabahına primle uyandı

Dün satış dalgası vurmuştu: Borsa İstanbul salı sabahına primle uyandı

Haftanın ilk gününü genele yayılan satışlarla geçiren Borsa İstanbul, salı seansına toparlanma çabasıyla başladı.

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Dün satış dalgası vurmuştu: Borsa İstanbul salı sabahına primle uyandı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde etkili olan satışların ardından salı seansına sınırlı alımlarla yatay-pozitif bir başlangıç yaptı. Pazartesi gününü genele yayılan satış baskısıyla geçiren endeks, dünü yüzde 0,94 oranında değer kaybı ile 12 bin 150,67 puandan tamamlamıştı.

Dünkü geri çekilmenin ardından salı seansına toparlanma çabasıyla adım atan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 10,48 puan ve yüzde 0,09 artış kaydederek 12 bin 161,15 puana çıktı.

13 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.236
Günlük değişim %0.70
Gün içi düşük 12.102
Gün içi yüksek 12.244
Önceki kapanış 12.151
Saat 11:35

13 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
UFUK 399,25 %9,99
LYDYE 8.340,00 %9,99
CRDFA 17,12 %9,96
EMKEL 9,28 %9,95
HEDEF 16,11 %6,76

13 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
TEHOL 5,85 -%10,00
TERA 30,42 -%10,00
IEYHO 28,14 -%9,98
TRHOL 550,00 -%9,98
GRTHO 98,85 -%9,97

13 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
KCHOL 207,30 121.882.656,90
KTLEV 9,28 117.519.887,68
THYAO 286,25 60.083.302,50
TRALT 43,84 29.654.691,20
TUPRS 382,75 27.485.660,25

13 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.590,39₺
Satış 6.596,68₺
Altın piyasası yönünü seçmek için yarını bekliyorAltın piyasası yönünü seçmek için yarını bekliyor

13 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,20₺
Satış 96,23₺
Gümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyorGümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

13 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,37₺ 49,37₺ %0.13 11:35
Euro (EUR) 55,27₺ 55,28₺ %0.49 11:35
Sterlin (GBP) 65,40₺ 65,41₺ %0.33 11:35
Dövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyorDövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyor

13 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 83.80
Motorin 96.60
LPG 41.20
Trump Putin ile anlaştı, petrol fren yaptı: Gözler akaryakıt tabelalarındaTrump Putin ile anlaştı, petrol fren yaptı: Gözler akaryakıt tabelalarında

13 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.916$
Değişim %1,03
Borsada şalter indi, kripto çakıldı: Bitcoin sınırdaBorsada şalter indi, kripto çakıldı: Bitcoin sınırda
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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