Dün satış dalgası vurmuştu: Borsa İstanbul salı sabahına primle uyandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde etkili olan satışların ardından salı seansına sınırlı alımlarla yatay-pozitif bir başlangıç yaptı. Pazartesi gününü genele yayılan satış baskısıyla geçiren endeks, dünü yüzde 0,94 oranında değer kaybı ile 12 bin 150,67 puandan tamamlamıştı.

Dünkü geri çekilmenin ardından salı seansına toparlanma çabasıyla adım atan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 10,48 puan ve yüzde 0,09 artış kaydederek 12 bin 161,15 puana çıktı.

13 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

13 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim UFUK 399,25 %9,99 LYDYE 8.340,00 %9,99 CRDFA 17,12 %9,96 EMKEL 9,28 %9,95 HEDEF 16,11 %6,76

13 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim TEHOL 5,85 -%10,00 TERA 30,42 -%10,00 IEYHO 28,14 -%9,98 TRHOL 550,00 -%9,98 GRTHO 98,85 -%9,97

13 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) KCHOL 207,30 121.882.656,90 KTLEV 9,28 117.519.887,68 THYAO 286,25 60.083.302,50 TRALT 43,84 29.654.691,20 TUPRS 382,75 27.485.660,25

13 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

13 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

13 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

13 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 83.80 Motorin 96.60 LPG 41.20

13 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI