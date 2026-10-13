Trump Putin ile anlaştı, petrol fren yaptı: Gözler akaryakıt tabelalarında

Akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla yeni bir tarife değişikliğine gidilmedi. Geçtiğimiz hafta sonu motorine yapılan 6 TL 40 kuruşluk zammın ve benzindeki 90 kuruşluk indirimin ardından haftanın ikinci işlem gününde de tabelalardaki fiyatlar sabit kaldı.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, Rusya'dan gelecek ek dizel arzı beklentileri ile Orta Doğu'daki sıcak çatışma riskleri arasında sıkışarak yönünü aşağı çevirdi. Neredeyse bir haftadır süren primli seyrin ardından ilk kez düşüş trendine giren petrol fiyatlarında, Washington-Moskova hattındaki yaptırım hamlesi belirleyici oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın küresel piyasalara dizel sağlamayı kabul ettiğini duyururken; Beyaz Saray yönetimi, Moskova'nın Ukrayna savaşı gelirlerini kısmak amacıyla uygulanan bazı yakıt yaptırımlarını geçici olarak askıya aldı.

Ancak Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile vardığı bu uzlaşma, ABD Kongresi'nde her iki partiden milletvekillerinin sert tepkisine yol açtı. Temsilciler, anlaşmanın Moskova saldırganlığını sonlandırana kadar Rus enerjisi ithalatını yasaklayan ABD yasalarını çiğnediği yönünde eleştirilerde bulundu.

Diğer taraftan, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki enerji altyapılarının kırılganlığı masadaki yerini koruyor. İran destekli Husilerin hafta sonu Riyad'daki uluslararası havalimanını hedef alması ve Hürmüz Boğazı yakınlarında tankerlere yönelik yeni saldırıların bildirilmesi, Orta Doğu kaynaklı arz toparlanmasını sekteye uğratma tehdidi taşıyor.

13 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 83.80 Motorin 96.60 LPG 41.20

13 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 83.60 Motorin 96.50 LPG 40.60

13 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.80 Motorin 97.70 LPG 41.29

13 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.10 Motorin 98.00 LPG 41.20

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