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Halk TV Ekonomi Trump Putin ile anlaştı, petrol fren yaptı: Gözler akaryakıt tabelalarında

Trump Putin ile anlaştı, petrol fren yaptı: Gözler akaryakıt tabelalarında

Motorindeki dev zammın ardından akaryakıtta tabelalar bugün de duruldu. Trump'ın Rusya ile dizel uzlaşması petrol fiyatlarını geriletirken ABD Kongresi'ni karıştırdı.

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Trump Putin ile anlaştı, petrol fren yaptı: Gözler akaryakıt tabelalarında

Akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla yeni bir tarife değişikliğine gidilmedi. Geçtiğimiz hafta sonu motorine yapılan 6 TL 40 kuruşluk zammın ve benzindeki 90 kuruşluk indirimin ardından haftanın ikinci işlem gününde de tabelalardaki fiyatlar sabit kaldı.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, Rusya'dan gelecek ek dizel arzı beklentileri ile Orta Doğu'daki sıcak çatışma riskleri arasında sıkışarak yönünü aşağı çevirdi. Neredeyse bir haftadır süren primli seyrin ardından ilk kez düşüş trendine giren petrol fiyatlarında, Washington-Moskova hattındaki yaptırım hamlesi belirleyici oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın küresel piyasalara dizel sağlamayı kabul ettiğini duyururken; Beyaz Saray yönetimi, Moskova'nın Ukrayna savaşı gelirlerini kısmak amacıyla uygulanan bazı yakıt yaptırımlarını geçici olarak askıya aldı.

Ancak Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile vardığı bu uzlaşma, ABD Kongresi'nde her iki partiden milletvekillerinin sert tepkisine yol açtı. Temsilciler, anlaşmanın Moskova saldırganlığını sonlandırana kadar Rus enerjisi ithalatını yasaklayan ABD yasalarını çiğnediği yönünde eleştirilerde bulundu.

Diğer taraftan, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki enerji altyapılarının kırılganlığı masadaki yerini koruyor. İran destekli Husilerin hafta sonu Riyad'daki uluslararası havalimanını hedef alması ve Hürmüz Boğazı yakınlarında tankerlere yönelik yeni saldırıların bildirilmesi, Orta Doğu kaynaklı arz toparlanmasını sekteye uğratma tehdidi taşıyor.

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin
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