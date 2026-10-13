Borsada şalter indi, kripto çakıldı: Bitcoin sınırda

Kripto para piyasalarında, Asya piyasalarından gelen sert satış dalgası ve küresel ölçekte artan volatilite nedeniyle düşüş derinleşti. Toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 2,8 oranında gerileyerek 2,81 trilyon dolar seviyesine indi. Türev işlem piyasalarında yaşanan şiddetli çalkantı sonucunda 774 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilirken, bu kayıpların ezici çoğunluğunu yükseliş yönlü pozisyon alan uzun yatırımcılar oluşturdu.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, genel piyasadaki geri çekilmeyle birlikte gün içinde 81 bin ile 84 bin dolar arasındaki geniş bantta dalgalandı. Yaşanan likidasyon dalgasıyla dip seviyede 81 bin 18 dolara kadar sarkan lider kripto para birimi, bu seviyeden gelen alıcı desteğiyle toparlanarak yeniden 83 bin dolar bandına çekildi.

Piyasadaki satış baskısının tetikleyicisi ise Güney Kore borsası oldu; Güney Kore KOSPI endeksinin yüzde 5 çakılarak devre kesicileri tetiklemesi, kripto pazarını da doğrudan sarstı.

Kurumsal tarafta ise ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında üç haftalık kesintisiz sermaye girişi serisi sona erdi; spot fonlardan haftalık 681 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Kurumsal ilginin hız kesmesi ve makro risklerin etkisiyle altcoin pazarının lideri Ethereum da değer kaybını sürdürerek serbest piyasada 2 bin 531 dolar seviyesine kadar geriledi.

13 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

13 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Stacks (STX) 0,4273 $ +%10,96 Render (RENDER) 2,18 $ +%9,65 Pyth Network (PYTH) 0,08559 $ +%6,88

13 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Starknet (STRK) 0,08489 $ -%16,97 Pump.fun (PUMP) 0,005106 $ -%12,63 Raydium (RAY) 2,13 $ -%11,67

13 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

13 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

13 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

13 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 83.80 Motorin 96.60 LPG 41.20

13 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ