Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Borsada şalter indi, kripto çakıldı: Bitcoin sınırda

Borsada şalter indi, kripto çakıldı: Bitcoin sınırda

Güney Kore'deki çöküş ve Asya kaynaklı satış dalgası kripto pazarını sarstı. 774 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem silinirken, toplam değer 2,81 trilyon dolara indi. Dip yapan Bitcoin ise 83 bin dolar bandında tutunmaya çalışıyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Borsada şalter indi, kripto çakıldı: Bitcoin sınırda

Kripto para piyasalarında, Asya piyasalarından gelen sert satış dalgası ve küresel ölçekte artan volatilite nedeniyle düşüş derinleşti. Toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 2,8 oranında gerileyerek 2,81 trilyon dolar seviyesine indi. Türev işlem piyasalarında yaşanan şiddetli çalkantı sonucunda 774 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyon tasfiye edilirken, bu kayıpların ezici çoğunluğunu yükseliş yönlü pozisyon alan uzun yatırımcılar oluşturdu.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, genel piyasadaki geri çekilmeyle birlikte gün içinde 81 bin ile 84 bin dolar arasındaki geniş bantta dalgalandı. Yaşanan likidasyon dalgasıyla dip seviyede 81 bin 18 dolara kadar sarkan lider kripto para birimi, bu seviyeden gelen alıcı desteğiyle toparlanarak yeniden 83 bin dolar bandına çekildi.

Piyasadaki satış baskısının tetikleyicisi ise Güney Kore borsası oldu; Güney Kore KOSPI endeksinin yüzde 5 çakılarak devre kesicileri tetiklemesi, kripto pazarını da doğrudan sarstı.

Kurumsal tarafta ise ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarında üç haftalık kesintisiz sermaye girişi serisi sona erdi; spot fonlardan haftalık 681 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Kurumsal ilginin hız kesmesi ve makro risklerin etkisiyle altcoin pazarının lideri Ethereum da değer kaybını sürdürerek serbest piyasada 2 bin 531 dolar seviyesine kadar geriledi.

13 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 83.930$ %1.04 81.041$ 84.168$ -
Ethereum (ETH) 2.533$ %0.59 2.410$ 2.538$ -

13 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Stacks (STX) 0,4273 $ +%10,96
Render (RENDER) 2,18 $ +%9,65
Pyth Network (PYTH) 0,08559 $ +%6,88

13 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Starknet (STRK) 0,08489 $ -%16,97
Pump.fun (PUMP) 0,005106 $ -%12,63
Raydium (RAY) 2,13 $ -%11,67

13 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.590,39₺
Satış 6.596,68₺
Altın piyasası yönünü seçmek için yarını bekliyorAltın piyasası yönünü seçmek için yarını bekliyor

13 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,31₺
Satış 96,34₺
Gümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyorGümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

13 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,37₺ 49,37₺ %0.13 11:30
Euro (EUR) 55,27₺ 55,28₺ %0.49 11:30
Sterlin (GBP) 65,40₺ 65,41₺ %0.33 11:30
Dövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyorDövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyor

13 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 83.80
Motorin 96.60
LPG 41.20
Trump Putin ile anlaştı, petrol fren yaptı: Gözler akaryakıt tabelalarındaTrump Putin ile anlaştı, petrol fren yaptı: Gözler akaryakıt tabelalarında

13 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.224
Değişim %0,60
Dün satış dalgası vurmuştu: Borsa İstanbul salı sabahına primle uyandıDün satış dalgası vurmuştu: Borsa İstanbul salı sabahına primle uyandı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kripto Kripto Para Bitcoin Ethereum
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro