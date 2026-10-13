Altın piyasası yönünü seçmek için yarını bekliyor

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde sergilediği primli seyrin ardından kâr satışlarıyla yönünü aşağı çevirmişti. Bugün ise kıymetli metal, ABD dolarının küresel ölçekte gücünü koruması ve piyasaların tamamen kritik ABD enflasyon verilerine kilitlenmesiyle temkinli bir dengelenme arayışında. Uluslararası spot piyasada ons altın dünkü geri çekilmenin ardından 4 bin 188 dolar civarında tutunmaya çalışırken, yurt içi serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde sınırlı bir toparlanmayla 6 bin 647 TL bandından işlem görüyor.

Piyasalarda kısa vadeli fiyatlamaların kaderini, yarın açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile perşembe günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporları belirleyecek. Fed'in faiz politikasına ve olası bir indirim ya da sıkılaşma takvimine dair en net sinyalleri verecek olan TÜFE verisi öncesinde güçlü duran dolar, altının yukarı yönlü hareketlerini baskılamayı sürdürüyor.

Orta Doğu'dan gelen sıcak çatışma haberleri de güvenli liman talebini tabanda diri tutmaya devam ediyor. Suudi Arabistan, topraklarına yönelik yeni bir füze ve saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ve cumartesi günü Riyad Havalimanı dış hatlar terminaline Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlenen ölümcül füze saldırısının ardından başkentteki havalimanının kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu. Bölgedeki tansiyonun tırmanması aşağı yönlü hareketleri sınırlasa da, yatırımcıların gözü kulağı veriler açıklanana kadar dolardaki seyirde kalmaya devam ediyor.

13 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

13 EKİM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

13 EKİM 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

13 EKİM 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

13 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

13 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

13 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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