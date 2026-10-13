Dövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyor
Kritik ABD enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda dalgalanan dolar geriledi. Merkez Bankası'nın müdehalelerine rağmen dolar 49,36 TL seviyesine yükselirken; euro 55,19 TL'de , sterlin ise 65,30 TL'de dengelendi.
Döviz piyasalarında bugün, küresel piyasaların ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmesiyle birlikte Dolar Endeksi'nde dalgalı bir grafik izleniyor. Haftaya düşüşle başlayan ve dün günün erken saatlerinde 102,111 puana kadar gerileyen endeks, daha sonra gelen alımlarla 102,600 seviyesine kadar tırmanmıştı. Çarşamba günkü ABD TÜFE ve perşembe günkü ÜFE raporları öncesinde gücünü korumaya çalışan dolar endeksi, yeni günde ise hafif gerileyerek 102,400 puana kadar çekildi.
Uluslararası piyasalardaki bu dalgalı seyre karşın yurt içi serbest piyasada Türk Lirası üzerindeki baskı gücünü koruyor. Merkez Bankası'nın dövizi dengede tutma politikaları sürerken, serbest piyasada dolar kuru yükseliş seyrini koruyarak 49,36 TL seviyesinden işlem görüyor.
Dün güçlenen dolar karşısında değer kaybeden Avrupa para birimleri ise küresel endeksteki bugünkü hafif gevşemeyle birlikte toparlanma çabasına girdi. Türk Lirası karşısında kayıplarını telafi etmeye çalışan euro serbest piyasada 55,19 TL seviyesinde dengelenirken, sterlin de alıcılı seyrini koruyarak 65,30 TL bandından el değiştirmeyi sürdürüyor.
13 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|49,36₺
|49,37₺
|%0.13
|08:29
|Euro (EUR)
|55,19₺
|55,21₺
|%0.35
|08:30
|Sterlin (GBP)
|65,29₺
|65,33₺
|%0.18
|08:30
|Kanada Doları
|34,42₺
|34,59₺
|%0.09
|08:30
|İsviçre Frangı
|59,27₺
|59,30₺
|%0.35
|08:30
|Japon Yeni
|0,31₺
|0,31₺
|%0.16
|08:26
|Avustralya Doları
|34,18₺
|34,35₺
|%0.03
|08:30
|Danimarka Kronu
|7,34₺
|7,38₺
|%0.17
|08:30
|Norveç Kronu
|5,13₺
|5,16₺
|%0.09
|08:30
|İsveç Kronu
|4,90₺
|4,92₺
|%0.11
|08:29
|Çin Yuanı
|7,37₺
|7,37₺
|%0.10
|08:29
|Rus Rublesi
|0,59₺
|0,59₺
|%0.12
|08:29
|BAE Dirhemi
|13,44₺
|13,44₺
|%0.13
|08:30
|Suudi Arabistan Riyali
|13,07₺
|13,14₺
|%0.00
|04:00
13 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?
13 EKİM 2026 EURO NE KADAR?
13 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?
13 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?
13 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
13 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|83.80
|Motorin
|96.60
|LPG
|41.20