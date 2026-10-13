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Halk TV Ekonomi Dövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyor

Dövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyor

Kritik ABD enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda dalgalanan dolar geriledi. Merkez Bankası'nın müdehalelerine rağmen dolar 49,36 TL seviyesine yükselirken; euro 55,19 TL'de , sterlin ise 65,30 TL'de dengelendi.

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Dövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyor

Döviz piyasalarında bugün, küresel piyasaların ABD'den gelecek kritik enflasyon verilerine kilitlenmesiyle birlikte Dolar Endeksi'nde dalgalı bir grafik izleniyor. Haftaya düşüşle başlayan ve dün günün erken saatlerinde 102,111 puana kadar gerileyen endeks, daha sonra gelen alımlarla 102,600 seviyesine kadar tırmanmıştı. Çarşamba günkü ABD TÜFE ve perşembe günkü ÜFE raporları öncesinde gücünü korumaya çalışan dolar endeksi, yeni günde ise hafif gerileyerek 102,400 puana kadar çekildi.

Uluslararası piyasalardaki bu dalgalı seyre karşın yurt içi serbest piyasada Türk Lirası üzerindeki baskı gücünü koruyor. Merkez Bankası'nın dövizi dengede tutma politikaları sürerken, serbest piyasada dolar kuru yükseliş seyrini koruyarak 49,36 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dün güçlenen dolar karşısında değer kaybeden Avrupa para birimleri ise küresel endeksteki bugünkü hafif gevşemeyle birlikte toparlanma çabasına girdi. Türk Lirası karşısında kayıplarını telafi etmeye çalışan euro serbest piyasada 55,19 TL seviyesinde dengelenirken, sterlin de alıcılı seyrini koruyarak 65,30 TL bandından el değiştirmeyi sürdürüyor.

13 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,36₺ 49,37₺ %0.13 08:29
Euro (EUR) 55,19₺ 55,21₺ %0.35 08:30
Sterlin (GBP) 65,29₺ 65,33₺ %0.18 08:30
Kanada Doları 34,42₺ 34,59₺ %0.09 08:30
İsviçre Frangı 59,27₺ 59,30₺ %0.35 08:30
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %0.16 08:26
Avustralya Doları 34,18₺ 34,35₺ %0.03 08:30
Danimarka Kronu 7,34₺ 7,38₺ %0.17 08:30
Norveç Kronu 5,13₺ 5,16₺ %0.09 08:30
İsveç Kronu 4,90₺ 4,92₺ %0.11 08:29
Çin Yuanı 7,37₺ 7,37₺ %0.10 08:29
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.12 08:29
BAE Dirhemi 13,44₺ 13,44₺ %0.13 08:30
Suudi Arabistan Riyali 13,07₺ 13,14₺ %0.00 04:00

13 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,36₺
Satış 49,37₺

13 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,19₺
Satış 55,21₺

13 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,29₺
Satış 65,33₺

13 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.590,39₺
Satış 6.596,68₺
Altın piyasası yönünü seçmek için yarını bekliyorAltın piyasası yönünü seçmek için yarını bekliyor

13 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,29₺
Satış 96,32₺
Gümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyorGümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

13 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 83.80
Motorin 96.60
LPG 41.20

13 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.151
Değişim %-0,94

13 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.702$
Değişim %0,78
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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