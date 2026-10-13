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Halk TV Ekonomi Gümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

Gümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

Bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verileri öncesinde güçlü dolar gümüşü baskılıyor; ons gümüş 60,52 dolardan, gram gümüş ise 96 lira bandında tutunmaya çalışıyor.

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Gümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor
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Gümüş piyasası bugün de altın fiyatlarını takip ederek, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yaşadığı yükselişin ardından gelen kâr satışlarını telafi etmeye çalışıyor. Pazartesi gününün geri kalanında sergilediği geri çekilmenin ardından yeni güne toparlanma çabasıyla başlayan kıymetli metal, ABD dolarının güçlü duruşu karşısında temkinli adımlarla yükselmeye çalışıyor. Uluslararası spot piyasada ons gümüş 60,52 dolar seviyesine toparlanırken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kayıplarını sınırlayarak 96 TL bandından el değiştiriyor.

Fiyatlamaların kısa vadeli yönünü, piyasaların odak noktasına yerleşen kritik ABD enflasyon takvimi belirleyecek. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE ve perşembe günkü ÜFE verileri öncesinde yatırımcıların Fed'in faiz politikasına dair net sinyaller beklemesi, dolardaki güçlü duruşla birleşerek yukarı yönlü atakları baskılıyor. Öte yandan Orta Doğu'da tansiyonun yeniden tırmanması ve Suudi Arabistan'ın Riyad Havalimanı saldırısının ardından yeni füze tehditleriyle teyakkuzda kalması, emtia piyasasında güvenli liman desteğini canlı tutarak gümüşün dip seviyelerden toparlanma çabasını destekliyor.

13 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 96,29₺ 96,32₺ %0.78 08:30
Ons Gümüş $ 60,70$ 60,72$ %0.75 08:30

13 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,29₺
Satış 96,32₺

13 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,70$
Satış 60,72$

13 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.590,39₺
Satış 6.596,68₺
Altın piyasası yönünü seçmek için yarını bekliyorAltın piyasası yönünü seçmek için yarını bekliyor

13 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,36₺ 49,37₺ %0.13 08:29
Euro (EUR) 55,19₺ 55,21₺ %0.35 08:30
Sterlin (GBP) 65,29₺ 65,33₺ %0.18 08:30
Dövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyorDövizde hareketli saatler: Dolar yukarı yönlü seyrini koruyor, euro ve sterlin toparlanıyor

13 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 83.80
Motorin 96.60
LPG 41.20

13 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.151
Değişim %-0,94

13 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.702$
Değişim %0,78
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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