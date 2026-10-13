Gümüş kritik enflasyon virajı öncesinde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor

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Gümüş piyasası bugün de altın fiyatlarını takip ederek, haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde yaşadığı yükselişin ardından gelen kâr satışlarını telafi etmeye çalışıyor. Pazartesi gününün geri kalanında sergilediği geri çekilmenin ardından yeni güne toparlanma çabasıyla başlayan kıymetli metal, ABD dolarının güçlü duruşu karşısında temkinli adımlarla yükselmeye çalışıyor. Uluslararası spot piyasada ons gümüş 60,52 dolar seviyesine toparlanırken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kayıplarını sınırlayarak 96 TL bandından el değiştiriyor.

Fiyatlamaların kısa vadeli yönünü, piyasaların odak noktasına yerleşen kritik ABD enflasyon takvimi belirleyecek. Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE ve perşembe günkü ÜFE verileri öncesinde yatırımcıların Fed'in faiz politikasına dair net sinyaller beklemesi, dolardaki güçlü duruşla birleşerek yukarı yönlü atakları baskılıyor. Öte yandan Orta Doğu'da tansiyonun yeniden tırmanması ve Suudi Arabistan'ın Riyad Havalimanı saldırısının ardından yeni füze tehditleriyle teyakkuzda kalması, emtia piyasasında güvenli liman desteğini canlı tutarak gümüşün dip seviyelerden toparlanma çabasını destekliyor.

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