Brent petrol 4 ay sonra yeniden patladı: Pompada zam korkusu tırmanıyor

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında, 4 Eylül tarihinde tabelalara yansıyan tarihi zam dalgasının ardından 11 Eylül cuma gününde de herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmasa da zam korkusu her geçen gün tırmanıyor.

Küresel piyasalarda ise petrol fiyatları kritik eşikleri aşarak adeta alev aldı. Orta Doğu'daki stratejik deniz rotalarına yönelik yoğunlaşan saldırıların uzun vadeli arz kesintilerini tetikleyeceği korkusuyla Brent petrol, Mayıs ayı ortasından bu yana ilk kez haftayı 100 doların üzerinde kapatmaya hazırlanıyor.

Enerji koridorlarında tansiyonu zirveye taşıyan en sıcak gelişme, Yemen'deki İran destekli Husilerin perşembe günü stratejik Muha Limanı'nı ele geçirmesi oldu. Kızıldeniz'deki deniz trafiğine yönelik tehdit doğrudan büyürken, son günlerde tırmanan tanker saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki Körfez trafiği de ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalmış durumda.

11 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 77.01 Motorin 88.98 LPG 34.99

11 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.87 Motorin 88.84 LPG 34.39

11 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 77.98 Motorin 90.11 LPG 35.09

11 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 78.26 Motorin 90.38 LPG 34.99

11 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

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