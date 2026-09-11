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Halk TV Ekonomi Brent petrol 4 ay sonra yeniden patladı: Pompada zam korkusu tırmanıyor

Brent petrol 4 ay sonra yeniden patladı: Pompada zam korkusu tırmanıyor

Tarihi zammın ardından pompada sessizlik korunurken, Orta Doğu'daki kriz petrolü alevlendirdi. Husilerin Muha Limanı'nı ele geçirmesi ve Hürmüz'deki çatışmalarla Brent petrol 100 doları aşarken, akaryakıtta yeni zam korkusu kapıya dayandı.

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Brent petrol 4 ay sonra yeniden patladı: Pompada zam korkusu tırmanıyor
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Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında, 4 Eylül tarihinde tabelalara yansıyan tarihi zam dalgasının ardından 11 Eylül cuma gününde de herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmasa da zam korkusu her geçen gün tırmanıyor.

Küresel piyasalarda ise petrol fiyatları kritik eşikleri aşarak adeta alev aldı. Orta Doğu'daki stratejik deniz rotalarına yönelik yoğunlaşan saldırıların uzun vadeli arz kesintilerini tetikleyeceği korkusuyla Brent petrol, Mayıs ayı ortasından bu yana ilk kez haftayı 100 doların üzerinde kapatmaya hazırlanıyor.

Enerji koridorlarında tansiyonu zirveye taşıyan en sıcak gelişme, Yemen'deki İran destekli Husilerin perşembe günü stratejik Muha Limanı'nı ele geçirmesi oldu. Kızıldeniz'deki deniz trafiğine yönelik tehdit doğrudan büyürken, son günlerde tırmanan tanker saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki Körfez trafiği de ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalmış durumda.

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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