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Halk TV Ekonomi Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!

Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!

ABD'den gelen verilerin Fed faiz artırımı ihtimalini güçlendirmesi altın piyasasını vurdu. Jeopolitik risklere rağmen düşüşünü sürdüren ons altın 4 bin 300 dolara gerilerken, gram altın 6 bin 720 TL seviyesine indi.

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Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!
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Bugün altın fiyatları, gün içinde sınırlı bir toparlanma çabası gösterse de ABD Fed'in faiz artırımı ihtimallerinin güçlenmesiyle üst üste üçüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Dün açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) Temmuz ayındaki revize edilmiş yüzde 0,1'lik artışın ardından Ağustos ayında yüzde 0,4 yükselmesi, piyasalarda Fed'in önümüzdeki haftaki toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. Ons altın bu verinin ardından sert bir düşüş kaydederken, piyasalar faiz politikasına dair nihai tabloyu görmek adına bugün açıklanacak kritik ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına kilitlenmiş durumda.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki tansiyon sıcaklığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaşın ara seçimlerden sonra sona ermesini beklediğini açıklamasından saatler sonra, Yemen'deki İran destekli Husilerin stratejik liman kenti Muha'nın kontrolünü ele geçirdiği ve Kızıldeniz kıyısı boyunca stratejik adalara doğru ilerlediği bildirildi. Ancak tırmanan jeopolitik risklere rağmen, Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik kuvvetlenen beklentilerin yarattığı satış baskısı güvenli liman talebini gölgede bıraktı. B

u gelişmelerle birlikte ons altın küresel piyasalarda 4 bin 300 dolara kadar gerilerken, yurt içi piyasada gram altın da sert bir düşüşle 6 bin 720 TL seviyesine çekildi.

11 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.778,18₺ 6.779,30₺ %0.62 08:15
Ons Altın $ 4.337,98$ 4.338,53$ %0.50 08:15
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 139.300,00$ 139.400,00$ %0.00 16:59

11 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.784,40₺
Satış 6.790,67₺

11 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.337,98$
Satış 4.338,53$

11 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 139.300,00$
Satış 139.400,00$

11 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,64₺
Satış 99,67₺
Fed'in faiz sopası gümüşü vurdu: Gram fiyatı 100 TL'nin altına gerilediFed'in faiz sopası gümüşü vurdu: Gram fiyatı 100 TL'nin altına geriledi

11 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,59₺ 48,60₺ %0.11 08:15
Euro (EUR) 56,46₺ 56,49₺ %0.15 08:15
Sterlin (GBP) 65,68₺ 65,72₺ %0.05 08:15
Dolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attıDolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attı

11 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.01
Motorin 88.98
LPG 34.99

11 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.394
Değişim %-0,77

11 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.144$
Değişim %-0,17
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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