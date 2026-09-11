Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!

Bugün altın fiyatları, gün içinde sınırlı bir toparlanma çabası gösterse de ABD Fed'in faiz artırımı ihtimallerinin güçlenmesiyle üst üste üçüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Dün açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) Temmuz ayındaki revize edilmiş yüzde 0,1'lik artışın ardından Ağustos ayında yüzde 0,4 yükselmesi, piyasalarda Fed'in önümüzdeki haftaki toplantısında faiz artıracağı yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. Ons altın bu verinin ardından sert bir düşüş kaydederken, piyasalar faiz politikasına dair nihai tabloyu görmek adına bugün açıklanacak kritik ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarına kilitlenmiş durumda.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki tansiyon sıcaklığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yaşanan savaşın ara seçimlerden sonra sona ermesini beklediğini açıklamasından saatler sonra, Yemen'deki İran destekli Husilerin stratejik liman kenti Muha'nın kontrolünü ele geçirdiği ve Kızıldeniz kıyısı boyunca stratejik adalara doğru ilerlediği bildirildi. Ancak tırmanan jeopolitik risklere rağmen, Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik kuvvetlenen beklentilerin yarattığı satış baskısı güvenli liman talebini gölgede bıraktı. B

u gelişmelerle birlikte ons altın küresel piyasalarda 4 bin 300 dolara kadar gerilerken, yurt içi piyasada gram altın da sert bir düşüşle 6 bin 720 TL seviyesine çekildi.

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