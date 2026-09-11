Fed'in faiz sopası gümüşü vurdu: Gram fiyatı 100 TL'nin altına geriledi

Emtia piyasasında ibre sert bir şekilde tersine döndü, gümüş cephesinde de kayıplar derinleşti. ABD'de fÜretici Fiyat Endeksi'nin Ağustos’ta yüzde 0,4 oranı ile beklentileri aşması, Fed'in masadaki faiz artırımı kartını neredeyse kesinleştirdi. Faiz cephesinden gelen bu soğuk duş, yatırımcıların emtiadaki pozisyonlarını hızla tasfiye etmesine yol açarken, piyasalar bugün açıklanacak tüketici enflasyonu (TÜFE) öncesinde yoğun bir satış dalgasına teslim oldu.

Husilerin Yemen'de stratejik Muha Limanı'nı ele geçirip Kızıldeniz'deki adaları abluka altına alması ve Trump'ın savaşın bitişine dair verdiği siyasi mesajlar sıcaklığını koruyor. Ancak yaklaşan Fed toplantısına dair artan faiz endişesi, sahadaki jeopolitik risk primini tamamen gölgede bıraktı.

Bu baskıyla birlikte ons gümüş, dün sabah işlem gördüğü 67,80 dolar seviyesinden hızla çekilerek 63 dolara kadar geriledi. Dışarıdaki çakılma iç piyasaya da sert yansıdı; dün güne 105 TL seviyesinde başlayan gram gümüş, artan satışlarla birlikte 98 TL bandına kadar indi.

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