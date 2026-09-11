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Halk TV Ekonomi Fed'in faiz sopası gümüşü vurdu: Gram fiyatı 100 TL'nin altına geriledi

Fed'in faiz sopası gümüşü vurdu: Gram fiyatı 100 TL'nin altına geriledi

ABD'de beklentileri aşan ÜFE verisi Fed faiz artırımını masaya koyunca gümüş çakıldı. Küresel piyasalarda ons gümüş 63 dolara kadar gerilerken, iç piyasada gram gümüş 105 liradan sert düşüşle 98 TL bandına indi.

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Fed'in faiz sopası gümüşü vurdu: Gram fiyatı 100 TL'nin altına geriledi
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Emtia piyasasında ibre sert bir şekilde tersine döndü, gümüş cephesinde de kayıplar derinleşti. ABD'de fÜretici Fiyat Endeksi'nin Ağustos’ta yüzde 0,4 oranı ile beklentileri aşması, Fed'in masadaki faiz artırımı kartını neredeyse kesinleştirdi. Faiz cephesinden gelen bu soğuk duş, yatırımcıların emtiadaki pozisyonlarını hızla tasfiye etmesine yol açarken, piyasalar bugün açıklanacak tüketici enflasyonu (TÜFE) öncesinde yoğun bir satış dalgasına teslim oldu.

Husilerin Yemen'de stratejik Muha Limanı'nı ele geçirip Kızıldeniz'deki adaları abluka altına alması ve Trump'ın savaşın bitişine dair verdiği siyasi mesajlar sıcaklığını koruyor. Ancak yaklaşan Fed toplantısına dair artan faiz endişesi, sahadaki jeopolitik risk primini tamamen gölgede bıraktı.

Bu baskıyla birlikte ons gümüş, dün sabah işlem gördüğü 67,80 dolar seviyesinden hızla çekilerek 63 dolara kadar geriledi. Dışarıdaki çakılma iç piyasaya da sert yansıdı; dün güne 105 TL seviyesinde başlayan gram gümüş, artan satışlarla birlikte 98 TL bandına kadar indi.

11 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 99,64₺ 99,67₺ %0.49 08:15
Ons Gümüş $ 63,76$ 63,78$ %0.28 08:15

11 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,64₺
Satış 99,67₺

11 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 63,76$
Satış 63,78$

11 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.784,40₺
Satış 6.790,67₺
Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!

11 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,59₺ 48,60₺ %0.11 08:15
Euro (EUR) 56,46₺ 56,49₺ %0.15 08:15
Sterlin (GBP) 65,68₺ 65,72₺ %0.05 08:15
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11 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.01
Motorin 88.98
LPG 34.99

11 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.394
Değişim %-0,77

11 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.144$
Değişim %-0,17
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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