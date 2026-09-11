Dolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attı

Cuma sabahı döviz piyasalarında, ABD'den gelen sıcak enflasyon verilerinin ardından doların küresel ölçekte yükselmesi ile yeni bir rüzgar esmeye başladı. Dün açıklanan ÜFE oranlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, piyasaların Fed'in faiz artırımı ihtimalini masada daha güçlü görmesine yol açtı. Gözler bugün açıklanacak TÜFE oranına kilitlenmişken, güçlenen faiz artırımı beklentileri Dolar Endeksi'ni 7 Eylül'den bu yana ilk kez 99 puan kritik eşiğinin üzerine taşıyarak 99,100 puan civarına tırmandırdı.

Orta Doğu'da Husilerin Muha Limanı'nı ele geçirmesiyle tırmanan çatışmaların ve Washington'dan gelen siyasi açıklamaların yarattığı bölgesel gerginliğin ortasında, küresel dolar rallisi yurt içi piyasada TL üzerindeki değer kaybı baskısını daha da derinleştirdi. Dolar kuru yukarı yönlü sert hareketini sürdürerek 48,60 TL seviyesine ulaştı ve tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi.

Uluslararası piyasada güçlenen dolar karşısında diğer majör para birimleri ise geri adım attı. Son günlerde rekor seviyeleri test eden Euro 56,44 TL bandına, İngiliz Sterlini ise hafif bir geri çekilmeyle 65,67 TL düzeyine indi.

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