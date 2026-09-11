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Halk TV Ekonomi Dolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attı

Dolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attı

ABD enflasyonu ve Kızıldeniz'deki krizle tırmanan Dolar Endeksi, iç piyasada Türk lirasını ezdi. Dolar 48,60 TL ile tarihi zirvesini tazelerken; Euro 56,44 TL, Sterlin ise 65,67 TL seviyesine geriledi.

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Dolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attı

Cuma sabahı döviz piyasalarında, ABD'den gelen sıcak enflasyon verilerinin ardından doların küresel ölçekte yükselmesi ile yeni bir rüzgar esmeye başladı. Dün açıklanan ÜFE oranlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, piyasaların Fed'in faiz artırımı ihtimalini masada daha güçlü görmesine yol açtı. Gözler bugün açıklanacak TÜFE oranına kilitlenmişken, güçlenen faiz artırımı beklentileri Dolar Endeksi'ni 7 Eylül'den bu yana ilk kez 99 puan kritik eşiğinin üzerine taşıyarak 99,100 puan civarına tırmandırdı.

Orta Doğu'da Husilerin Muha Limanı'nı ele geçirmesiyle tırmanan çatışmaların ve Washington'dan gelen siyasi açıklamaların yarattığı bölgesel gerginliğin ortasında, küresel dolar rallisi yurt içi piyasada TL üzerindeki değer kaybı baskısını daha da derinleştirdi. Dolar kuru yukarı yönlü sert hareketini sürdürerek 48,60 TL seviyesine ulaştı ve tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi.

Uluslararası piyasada güçlenen dolar karşısında diğer majör para birimleri ise geri adım attı. Son günlerde rekor seviyeleri test eden Euro 56,44 TL bandına, İngiliz Sterlini ise hafif bir geri çekilmeyle 65,67 TL düzeyine indi.

11 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,59₺ 48,60₺ %0.11 08:15
Euro (EUR) 56,46₺ 56,49₺ %0.15 08:15
Sterlin (GBP) 65,68₺ 65,72₺ %0.05 08:15
Kanada Doları 34,94₺ 35,11₺ %-0.04 08:15
İsviçre Frangı 59,81₺ 59,86₺ %0.19 08:15
Japon Yeni 0,31₺ 0,32₺ %0.14 08:14
Avustralya Doları 34,64₺ 34,81₺ %0.07 08:15
Danimarka Kronu 7,51₺ 7,55₺ %-0.01 08:15
Norveç Kronu 5,21₺ 5,23₺ %-0.09 08:15
İsveç Kronu 4,99₺ 5,02₺ %-0.06 08:15
Çin Yuanı 7,24₺ 7,24₺ %0.16 08:15
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.14 08:15
BAE Dirhemi 13,23₺ 13,23₺ %0.13 08:15
Suudi Arabistan Riyali 12,85₺ 12,92₺ %-0.24 04:52

11 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,59₺
Satış 48,60₺

11 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,46₺
Satış 56,49₺

11 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,68₺
Satış 65,72₺

11 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.784,40₺
Satış 6.790,67₺
Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!

11 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,64₺
Satış 99,67₺
Fed'in faiz sopası gümüşü vurdu: Gram fiyatı 100 TL'nin altına gerilediFed'in faiz sopası gümüşü vurdu: Gram fiyatı 100 TL'nin altına geriledi

11 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.01
Motorin 88.98
LPG 34.99

11 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.394
Değişim %-0,77

11 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 77.144$
Değişim %-0,17
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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