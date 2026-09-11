Kriptoda faiz korkusu satış getirdi

ABD’de ÜFE oranlarının beklentileri aşması ve enflasyonun yeniden ısındığına işaret etmesi, kripto para piyasalarında sert bir sarsıntıya yol açtı. Fed!in önümüzdeki haftaki toplantısında faiz artırımına gitme olasılığınınartması, risk iştahını bıçak gibi kesti. Güçlenen faiz artırımı beklentileri ve tırmanan satış baskısıyla küresel kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 2,63 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, 78,5 bin dolar üzerindeki kritik seviyelerde tutunmayı başaramayınca sert bir geri çekilme yaşadı. Piyasada yaşanan yoğun satış dalgasıyla birlikte çakılan Bitcoin, 76,7 bin dolar seviyelerine kadar inerek 77 bin dolar eşiğinin altına sarktı ve yatırımcıların savunma pozisyonuna geçmesine neden oldu.

Altcoin cephesinde de benzer bir panik havası hakim oldu. Piyasanın ikinci büyük varlığı Ethereum, kritik ÜFE verisi öncesinde 2 bin 450 dolar bandında işlem görürken açıklamanın hemen ardından sert bir düşüş kaydetti, ancak gelen dip alımlarıyla birlikte kayıplarının bir kısmını telafi ederek toparlanma çabası içine girdi. Gözler şimdi, Fed'in faiz patikasına dair tablonun netleşmesi için günün devamında açıklanacak TÜFE verisine çevrilmiş durumda.

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