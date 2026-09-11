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Halk TV Ekonomi Kriptoda faiz korkusu satış getirdi

Kriptoda faiz korkusu satış getirdi

ABD ÜFE verisinin Fed faiz artırımı ihtimalini güçlendirmesiyle kripto piyasası sarsıldı. Toplam değer 2,63 trilyon dolara inerken, 77 bin dolar eşiğinin altına çakılan Bitcoin yatırımcıları savunmaya itti.

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Kriptoda faiz korkusu satış getirdi

ABD’de ÜFE oranlarının beklentileri aşması ve enflasyonun yeniden ısındığına işaret etmesi, kripto para piyasalarında sert bir sarsıntıya yol açtı. Fed!in önümüzdeki haftaki toplantısında faiz artırımına gitme olasılığınınartması, risk iştahını bıçak gibi kesti. Güçlenen faiz artırımı beklentileri ve tırmanan satış baskısıyla küresel kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 2,63 trilyon dolar seviyesine kadar geriledi.

Lider kripto para Bitcoin, 78,5 bin dolar üzerindeki kritik seviyelerde tutunmayı başaramayınca sert bir geri çekilme yaşadı. Piyasada yaşanan yoğun satış dalgasıyla birlikte çakılan Bitcoin, 76,7 bin dolar seviyelerine kadar inerek 77 bin dolar eşiğinin altına sarktı ve yatırımcıların savunma pozisyonuna geçmesine neden oldu.

Altcoin cephesinde de benzer bir panik havası hakim oldu. Piyasanın ikinci büyük varlığı Ethereum, kritik ÜFE verisi öncesinde 2 bin 450 dolar bandında işlem görürken açıklamanın hemen ardından sert bir düşüş kaydetti, ancak gelen dip alımlarıyla birlikte kayıplarının bir kısmını telafi ederek toparlanma çabası içine girdi. Gözler şimdi, Fed'in faiz patikasına dair tablonun netleşmesi için günün devamında açıklanacak TÜFE verisine çevrilmiş durumda.

11 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 77.102$ %-0.23 76.488$ 77.303$ -
Ethereum (ETH) 2.459$ %-0.13 2.435$ 2.464$ -

11 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Raydium (RAY) 1,64 $ +%20,88
Falcon Finance (FF) 0,1692 $ +%12,53
ether.fi (ETHFI) 0,6797 $ +%8,22

11 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Zcash (ZEC) 1.103,78 $ -%9,45
Bitcoin Cash (BCH) 227,39 $ -%8,78
Midnight (NIGHT) 0,02102 $ -%7,51

11 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.784,40₺
Satış 6.790,67₺
Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!Güvenli liman sarsıldı: Kritik verilerden sonra altın çakıldı!

11 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,88₺
Satış 99,91₺
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11 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,60₺ 48,61₺ %0.14 09:49
Euro (EUR) 56,47₺ 56,48₺ %0.15 09:50
Sterlin (GBP) 65,78₺ 65,79₺ %0.18 09:50
Dolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attıDolar yeni zirvesine yerleşti: Euro ve sterlin geri adım attı

11 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.01
Motorin 88.98
LPG 34.99

Brent petrol 4 ay sonra yeniden patladı: Pompada zam korkusu tırmanıyorBrent petrol 4 ay sonra yeniden patladı: Pompada zam korkusu tırmanıyor

11 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.394
Değişim %-0,77
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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