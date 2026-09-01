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Halk TV Ekonomi Petrol yükseldi Fed alarm verdi: Kriptoda dev alımlara rağmen risk çanları çalıyor

Petrol yükseldi Fed alarm verdi: Kriptoda dev alımlara rağmen risk çanları çalıyor

Kripto piyasası 2,66 trilyon dolarda tutunurken Bitcoin 77,4 ila 79,2 bin dolar bandında sıkıştı. Strategy’nin 4 bin 603 BTC’lik yeni alımına rağmen Brent petrolün 90 doları aşması ve Fed faiz beklentisi risk iştahını frenliyor.

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Petrol yükseldi Fed alarm verdi: Kriptoda dev alımlara rağmen risk çanları çalıyor
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Kripto para piyasalarında, son dönemde yaşanan yüzde 0,55'lik hafif geri çekilmeye rağmen toplam piyasa değeri 2,66 trilyon dolar seviyelerinde tutunmayı sürdürüyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen Strategy ve BitMine gibi dev kurumsal hazinelerin gerçekleştirdiği yüklü Bitcoin alımları, piyasa için güçlü bir taban desteği oluşturuyor.

Lider kripto para Bitcoin, gün içerisinde 77,4 bin dolar ile 79,2 bin dolar dar bandında hareket ederken, Strategy'nin rezervlerine 4 bin 603 adet BTC daha eklemesi kurumsal taraftaki uzun vadeli güveni bir kez daha teyit etti. Ancak diğer tarafta ABD-İran hattındaki askeri tırmanmayla Brent petrolün 90 doların üzerine çıkması ve Fed'in enflasyon baskısıyla yeniden faiz artışlarını gündeme alabileceğine dair beklentiler, kripto varlıklar üzerinde karmaşık bir risk ortamı yaratmaya devam ediyor.

1 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 78.764$ %-0.08 78.190$ 79.221$ -
Ethereum (ETH) 2.476$ %0.18 2.455$ 2.486$ -

1 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Arbitrum (ARB) 0,1111 $ +%28,94
Curve DAO Token (CRV) 0,3515 $ +%15,68
Dash (DASH) 46,48 $ +%11,26

1 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Sky (SKY) 0,06591 $ -%4,87
Mantle (MNT) 0,5472 $ -%3,68
UNUS SED LEO (LEO) 9,37 $ -%3,00

1 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.791,41₺
Satış 6.799,07₺
Zirveden dönen altında düşüş serisi sürüyorZirveden dönen altında düşüş serisi sürüyor

1 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,28₺
Satış 103,30₺
Altın düşerken gümüş ivme yakaladıAltın düşerken gümüş ivme yakaladı

1 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,28₺ 48,28₺ %0.06 10:25
Euro (EUR) 56,04₺ 56,04₺ %0.00 10:25
Sterlin (GBP) 65,39₺ 65,41₺ %-0.07 10:25
Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik: Kritik haber bekleniyorDöviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik: Kritik haber bekleniyor

1 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.07
LPG 33.79
Pompaya gece yarısı ÖTV darbesi: Sıfırlanan vergi geri döndüPompaya gece yarısı ÖTV darbesi: Sıfırlanan vergi geri döndü

1 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.369
Değişim %0,24
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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