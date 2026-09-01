Petrol yükseldi Fed alarm verdi: Kriptoda dev alımlara rağmen risk çanları çalıyor

Kripto para piyasalarında, son dönemde yaşanan yüzde 0,55'lik hafif geri çekilmeye rağmen toplam piyasa değeri 2,66 trilyon dolar seviyelerinde tutunmayı sürdürüyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen Strategy ve BitMine gibi dev kurumsal hazinelerin gerçekleştirdiği yüklü Bitcoin alımları, piyasa için güçlü bir taban desteği oluşturuyor.

Lider kripto para Bitcoin, gün içerisinde 77,4 bin dolar ile 79,2 bin dolar dar bandında hareket ederken, Strategy'nin rezervlerine 4 bin 603 adet BTC daha eklemesi kurumsal taraftaki uzun vadeli güveni bir kez daha teyit etti. Ancak diğer tarafta ABD-İran hattındaki askeri tırmanmayla Brent petrolün 90 doların üzerine çıkması ve Fed'in enflasyon baskısıyla yeniden faiz artışlarını gündeme alabileceğine dair beklentiler, kripto varlıklar üzerinde karmaşık bir risk ortamı yaratmaya devam ediyor.

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