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Halk TV Ekonomi Altın düşerken gümüş ivme yakaladı

Altın düşerken gümüş ivme yakaladı

Altın piyasasındaki satış baskısına rağmen gümüş, ABD'deki Kritik istihdam verileri öncesinde pozitif ayrışarak güne hafif yükselişle başladı.

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Altın düşerken gümüş ivme yakaladı
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Altın tarafındaki baskılanmaya karşın gümüş piyasası ayrışarak güne hafif yukarı yönlü bir ivmeyle başladı. ABD'de bu hafta açıklanacak olan ve Fed'in faiz politikasına yön vermesi beklenen özel sektör istihdamı ile tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatırımcılar temkinli bekleyişini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yüzde2'lik enflasyon hedefine ulaşılana kadar mücadeleye devam edileceğine ilişkin mesajları altın üzerinde satış baskısı yaratırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Warsh'ın faiz adımlarına saygı duyduğunu ifade etmesi ve Orta Doğu'da İran'a yönelik yeni askeri müdahale tehditlerini yinelemesi piyasalardakijeopolitik risk algısını canlı tutuyor.

Bu gelişmeler ışığında altınla yollarını ayıran gümüş, altına kıyasla sınırlı da olsa pozitif ayrışarak hafif yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda ons gümüş 66 dolar civarında işlem görürken, iç piyasada gram gümüş ise 103 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

1 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 103,24₺ 103,27₺ %0.03 07:20
Ons Gümüş $ 66,51$ 66,53$ %-0.02 07:20

1 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,24₺
Satış 103,27₺

1 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 66,51$
Satış 66,53$

1 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.791,41₺
Satış 6.799,07₺
Zirveden dönen altında düşüş serisi sürüyorZirveden dönen altında düşüş serisi sürüyor

1 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,28₺ 48,28₺ %0.06 07:19
Euro (EUR) 56,06₺ 56,08₺ %0.05 07:20
Sterlin (GBP) 65,40₺ 65,44₺ %-0.04 07:19
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1 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.07
LPG 33.79

1 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.334
Değişim %-2,10

1 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.729$
Değişim %-0,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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