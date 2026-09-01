Altın düşerken gümüş ivme yakaladı

Altın tarafındaki baskılanmaya karşın gümüş piyasası ayrışarak güne hafif yukarı yönlü bir ivmeyle başladı. ABD'de bu hafta açıklanacak olan ve Fed'in faiz politikasına yön vermesi beklenen özel sektör istihdamı ile tarım dışı istihdam verileri öncesinde yatırımcılar temkinli bekleyişini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yüzde2'lik enflasyon hedefine ulaşılana kadar mücadeleye devam edileceğine ilişkin mesajları altın üzerinde satış baskısı yaratırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Warsh'ın faiz adımlarına saygı duyduğunu ifade etmesi ve Orta Doğu'da İran'a yönelik yeni askeri müdahale tehditlerini yinelemesi piyasalardakijeopolitik risk algısını canlı tutuyor.

Bu gelişmeler ışığında altınla yollarını ayıran gümüş, altına kıyasla sınırlı da olsa pozitif ayrışarak hafif yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda ons gümüş 66 dolar civarında işlem görürken, iç piyasada gram gümüş ise 103 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

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