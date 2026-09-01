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Halk TV Ekonomi Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik: Kritik haber bekleniyor

Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik: Kritik haber bekleniyor

ABD’den gelecek istihdam verisi öncesinde küresel jeopolitik riskler tırmanırken döviz piyasası yeniden hareketlendi. Dolar 48,28 TL’ye tırmanırken, euro 56,07 TL seviyesine yükseldi; sterlin ise 65,42 TL’de sabit kaldı.

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Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik: Kritik haber bekleniyor

Altın ve gümüş piyasalarında olduğu gibi döviz tarafında da yatırımcılar, bu hafta ABD'den gelecek kritik istihdam verilerine kilitlenmiş durumda. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yüzde 2'lik enflasyon hedefine vurgu yapan temkinli açıklamalarının yarattığı etki sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Warsh'ın faiz adımlarına duyduğu saygıyı yinelemesi ve Orta Doğu'da İran'a yönelik yeni askeri hamle tehditlerinde bulunması piyasalardaki jeopolitik risk algısını sıcak tutuyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde uluslararası piyasalarda güç toplayan Dolar Endeksi, bugün hafif bir yükseliş kaydederek 99,500 puan seviyelerine tırmandı. Doların küresel çapta sergilediği bu dirençli duruşla birlikte yurt içinde dolar kuru 48,28 TL seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü Warsh'ın faiz mesajları sonrasında 56 TL bandının altına kadar gerileyen euro kuru ise yeniden toparlanma çabasıyla bugün 56,07 TL seviyesinden alıcı buluyor. Düne kıyasla yatay bir seyir izleyensterlin ise 65,42 TL seviyesini koruyor.

1 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,28₺ 48,28₺ %0.06 07:19
Euro (EUR) 56,06₺ 56,08₺ %0.05 07:20
Sterlin (GBP) 65,40₺ 65,44₺ %-0.04 07:19
Kanada Doları 34,62₺ 34,80₺ %-0.08 07:20
İsviçre Frangı 59,64₺ 59,68₺ %-0.03 07:20
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %-0.05 07:03
Avustralya Doları 34,42₺ 34,59₺ %0.02 07:19
Danimarka Kronu 7,46₺ 7,49₺ %-0.10 07:20
Norveç Kronu 5,14₺ 5,16₺ %-0.17 07:19
İsveç Kronu 5,00₺ 5,03₺ %-0.16 07:19
Çin Yuanı 7,18₺ 7,18₺ %0.02 07:19
Rus Rublesi 0,56₺ 0,56₺ %0.09 07:19
BAE Dirhemi 13,14₺ 13,15₺ %0.07 07:20
Suudi Arabistan Riyali 12,73₺ 12,79₺ %0.08 06:10

1 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,28₺
Satış 48,28₺

1 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,06₺
Satış 56,08₺

1 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,40₺
Satış 65,44₺

1 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.791,41₺
Satış 6.799,07₺
Zirveden dönen altında düşüş serisi sürüyorZirveden dönen altında düşüş serisi sürüyor

1 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,24₺
Satış 103,27₺
Altın düşerken gümüş ivme yakaladıAltın düşerken gümüş ivme yakaladı

1 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.07
LPG 33.79

1 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.334
Değişim %-2,10

1 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.729$
Değişim %-0,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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