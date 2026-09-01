Zirveden dönen altında düşüş serisi sürüyor

Altın piyasasında gözler, ABD'den gelecek kritik istihdam verilerine ve Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilime çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz hafta son üç ayın en yüksek seviyesini test ettikten sonra Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadeleye vurgu yapan temkinli açıklamalarıyla cuma günü sert düşen ons altın, eylül ayının ilk gününe de baskı altında başladı.

Yatırımcılar, Fed'in faiz patikasına yön vermesi beklenen özel sektör istihdamı, açık iş sayısı ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde temkinli bir duruş sergiliyor.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Warsh'ın faiz kararlarına saygı duyduğunu belirtmesi ve İran'a yönelik yeni askeri müdahale tehditleri jeopolitik riskleri canlı tutsa da, altındaki gevşeme eğilimi sürüyor.

Piyasadaki bu baskılanmayla birlikte altın fiyatları düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 440 dolar civarında işlem görürken, iç piyasada gram altın ise 6 bin 885 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

1 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

1 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

1 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

1 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

1 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

1 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

1 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.35 Motorin 81.07 LPG 33.79

1 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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