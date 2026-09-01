Pompaya gece yarısı ÖTV darbesi: Sıfırlanan vergi geri döndü

Akaryakıt fiyatlarında sürücülerin cebini yakan yeni bir zam gelişmesi yaşandı. Daha önce motorinde sıfırlanan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yeniden uygulamaya konulmasıyla birlikte vergi artışı pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. ÖTV'nin tekrar fiyata dahil edilmesi sonucu motorin litresine 3 TL 59 kuruş zam geldi.

Küresel piyasalarda ise Brent petrolün varil fiyatı, salı günü yükselişini sürdürerek 90,90 dolar seviyesine tırmandı.

Petrol fiyatlarındaki bu tırmanışta, ABD ile İran arasında Orta Doğu'da askeri çatışmaların yeniden başlaması ve dünyanın en önemli ham petrol üretim bölgesinden gelen arz kesintisi endişelerinin canlanması etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, pazar günkü karşılıklı doğrudan saldırıların ardından pazartesi günü İran'a yönelik yeni askeri hamle tehdidinde bulunması, son dönemde daha çok ekonomik baskılar üzerinden ilerleyen gerilimi yeniden tırmandırdı.

Denizcilik veri platformu Kpler'in verilerine göre, savaş öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan Pazartesi günü transit geçiş yapan görünür ticari gemi sayısı günlük 5'te kaldı. Bu rakam, son 10 günlük ortalama olan 14 geminin oldukça altında kalırken, geçen beş gemi arasında hiç sıvı yük tankeri yer almadı. Katar ve Umman gibi arabulucu ülkelerin, İran'ın 28 Şubat'ta ABD ve İsrail saldırıları sonrası kapattığı boğazı yeniden trafiğe açma yönündeki diplomasi trafiği ise henüz somut bir sonuç vermedi.

1 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.35 Motorin 81.07 LPG 33.79

1 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.21 Motorin 80.93 LPG 33.19

1 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 75.33 Motorin 82.19 LPG 33.89

1 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 75.62 Motorin 82.46 LPG 33.79

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