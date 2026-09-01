Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul'da satış dalgası: Yatırımcılar için Eylül ayı sert başladı

Borsa İstanbul'da satış dalgası: Yatırımcılar için Eylül ayı sert başladı

Borsa İstanbul'da Eylül ayı satıcılı başladı! BIST 100 endeksi haftanın ilk gününde 300 puandan fazla gerileyerek 14 bin 600 barajının altına indi. Pazartesi günkü yüzde 2,10'luk kayıptan sonra endeksteki düşüş bu sabah da devam ediyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Borsa İstanbul'da satış dalgası: Yatırımcılar için Eylül ayı sert başladı

Borsa İstanbul, yeni haftanın ve Eylül ayının ilk günlerinde oldukça sert bir satıcılı seyre sahne oldu. Pazartesi gününe hafif bir geri çekilmeyle başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde 300 puandan fazla gerileyerek son dönemde üzerine çıktığı 14 bin 600 puan barajının altına düştü. Pazartesi gününü yüzde 2,10 oranında değer kaybı ve 307,50 puanlık düşüşle tamamlayan endeks, haftanın ilk seansını 14 bin 334,06 puandan kapattı. Bu sert kapanışla birlikte Borsa İstanbul'un son bir haftalık performansı yüzde 0,96 kayıpla eksiye geçerken, aylık bazdaki kazancı ise yüzde 8,79 seviyesinden yüzde 6,51'e geriledi.

Eylül ayının ilk işlem gününe denk gelen salı gününde de endeksteki aşağı yönlü baskı devam etti. Yeni güne yine satıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,065 oranında değer kaybedip 9,31 puan gerileyerek salı seansına 14 bin 324,75 puandan giriş yaptı.

1 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.400
Günlük değişim %0.46
Gün içi düşük 14.314
Gün içi yüksek 14.401
Önceki kapanış 14.334
Saat 10:30

1 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
INTET 58,95 %9,98
DIRIT 29,44 %9,93
ALBTN 36,50 %6,10
CASA 71,50 %5,07
KRDMA 70,00 %5,03

1 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
AKSUE 30,30 %-9,98
PEKGY 14,18 %-9,97
BSOKE 23,68 %-9,96
PASEU 218,00 %-9,62
SOKE 11,61 %-9,15

1 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
DMRGD 12,00 127.563.204,00
KTLEV 57,30 100.112.497,20
TUPRS 404,00 61.656.460,00
THYAO 302,25 59.233.443,75
ASTOR 329,25 54.341.724,75

1 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.791,41₺
Satış 6.799,07₺
Zirveden dönen altında düşüş serisi sürüyorZirveden dönen altında düşüş serisi sürüyor

1 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,16₺
Satış 103,18₺
Altın düşerken gümüş ivme yakaladıAltın düşerken gümüş ivme yakaladı

1 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,28₺ 48,28₺ %0.06 10:29
Euro (EUR) 56,03₺ 56,04₺ %-0.01 10:30
Sterlin (GBP) 65,39₺ 65,40₺ %-0.08 10:30
Döviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik: Kritik haber bekleniyorDöviz piyasasında fırtına öncesi sessizlik: Kritik haber bekleniyor

1 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.35
Motorin 81.07
LPG 33.79
Pompaya gece yarısı ÖTV darbesi: Sıfırlanan vergi geri döndüPompaya gece yarısı ÖTV darbesi: Sıfırlanan vergi geri döndü

1 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.788$
Değişim %-0,07
Petrol yükseldi Fed alarm verdi: Kriptoda dev alımlara rağmen risk çanları çalıyorPetrol yükseldi Fed alarm verdi: Kriptoda dev alımlara rağmen risk çanları çalıyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Borsa Borsa İstanbul BIST Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro