Borsa İstanbul'da satış dalgası: Yatırımcılar için Eylül ayı sert başladı

Borsa İstanbul, yeni haftanın ve Eylül ayının ilk günlerinde oldukça sert bir satıcılı seyre sahne oldu. Pazartesi gününe hafif bir geri çekilmeyle başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde 300 puandan fazla gerileyerek son dönemde üzerine çıktığı 14 bin 600 puan barajının altına düştü. Pazartesi gününü yüzde 2,10 oranında değer kaybı ve 307,50 puanlık düşüşle tamamlayan endeks, haftanın ilk seansını 14 bin 334,06 puandan kapattı. Bu sert kapanışla birlikte Borsa İstanbul'un son bir haftalık performansı yüzde 0,96 kayıpla eksiye geçerken, aylık bazdaki kazancı ise yüzde 8,79 seviyesinden yüzde 6,51'e geriledi.

Eylül ayının ilk işlem gününe denk gelen salı gününde de endeksteki aşağı yönlü baskı devam etti. Yeni güne yine satıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,065 oranında değer kaybedip 9,31 puan gerileyerek salı seansına 14 bin 324,75 puandan giriş yaptı.

1 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

1 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim INTET 58,95 %9,98 DIRIT 29,44 %9,93 ALBTN 36,50 %6,10 CASA 71,50 %5,07 KRDMA 70,00 %5,03

1 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim AKSUE 30,30 %-9,98 PEKGY 14,18 %-9,97 BSOKE 23,68 %-9,96 PASEU 218,00 %-9,62 SOKE 11,61 %-9,15

1 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) DMRGD 12,00 127.563.204,00 KTLEV 57,30 100.112.497,20 TUPRS 404,00 61.656.460,00 THYAO 302,25 59.233.443,75 ASTOR 329,25 54.341.724,75

1 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

1 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

1 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

1 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.35 Motorin 81.07 LPG 33.79

1 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI