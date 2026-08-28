Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı! Kaza saniye saniye kaydedildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında Mudanya yönüne doğru seyir halinde olan E.S. (50) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki Hatice Çıvak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay yerindeki ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Hatice Çıvak, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü E.S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, yaşanan feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, ara sokaktan çıkarak yol kenarına gelen Hatice Çıvak’ın yolun karşısına geçtiği ve refüje yaklaştığı esnada otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya savrulduğu yer aldı. (DHA)