Alacak meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü 5 yaralı

Gaziantep’in Bostancık Mahallesi’nde alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 17.00 sıralarında Bostancık Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada silah, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde ismi henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kavgada yaralanan Yasin Ö. (33), Hüseyin Ö. (18), Murat Ö. (46), Mustafa Ö., Mehmet Ö. ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yasin Ö. de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavgada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)