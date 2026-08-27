Gece yarısı kaybolmuştu: 79 yaşındaki alzheimer hastası adam 32 saat sonra bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gece saatlerinde 79 yaşındaki alzheimer hastası Behçet Bilgiç evinden ayrılarak kayıplara karıştı. 1200 Evler Mahallesi'nde yaşayan Bilgiç, 25 Ağustos saat 04.00 sıralarında evden ayrıldı. Durumu fark eden yakınları, evin çevresinde yaptıkları aramalardan bir sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

32 SAAT SONRA DRON İLE TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Karadan yürütülen çalışmalara havadan dron ile de destek verildi. Aramaların 32. saatinde saat 12.00 sıralarında Göveçlik Mahallesi Yıkalanı Deresi mevkisinde yapılan havadan taramalarda, yaşlı adamın dere yatağına yuvarlandığı ve yaralı halde tespit edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dere yatağına inen kurtarma ekipleri, tam 32 saat sonra Behçet Bilgiç'i bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Bilgiç'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)