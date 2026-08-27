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Halk TV Türkiye Kötü kokunun altından mide bulandıran gerçek çıktı! Sofraya ulaşmadan yakalandı

Kötü kokunun altından mide bulandıran gerçek çıktı! Sofraya ulaşmadan yakalandı

Bodrum’da kötü koku ihbarı üzerine bir kasap deposunda yapılan denetimde yaklaşık 400 kilo bozuk et ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit edebileceği belirtilen etler imha edilmek üzere depodan çıkarıldı.

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Kötü kokunun altından mide bulandıran gerçek çıktı! Sofraya ulaşmadan yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çevreye yayılan kötü koku üzerine bir kasap işletmesinin deposunda yapılan kontrolde yaklaşık 400 kilo bozuk et bulundu. Halk sağlığını tehdit edebilecek durumda olduğu belirtilen etlere el konularak imha süreci başlatıldı.

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KÖTÜ KOKU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kötü koku ihbarı üzerine Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi’ndeki kapalı durumdaki bir kasap işletmesinin deposunda inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde depoda bozularak çevreye kötü koku yayan yaklaşık 400 kilo et tespit edildi. Halk sağlığı açısından tehlike oluşturabileceği değerlendirilen ürünlere ekipler tarafından el konuldu.

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BOZUK ETLER İMHA EDİLECEK

Zabıta ekipleri, işletmeyle ilgili tutanak düzenleyerek yasal işlem başlattı. El konulan yaklaşık 400 kilo bozuk et, ekiplerin kontrolünde imha edilmek üzere depodan çıkarıldı. Depo ve çevresinde incelemelerini tamamlayan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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