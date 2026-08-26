Yoldan çıkarak takla atan araçta 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Armutlu Mahallesi Kuluncakyazısı mevkisinde gerçekleşti.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki F.B. yönetimindeki hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç savrularak takla attı. Çevredeki vatandaşların kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

YARALI GENÇLER HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Meydana gelen kazada, sürücü F.B. ile araç içerisinde bulunan M.B. (16), M.Z. (16), A.H.K. (13) ve M.B.Ö. (17) yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın oluş şekli ve nedenine ilişkin güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. (DHA)