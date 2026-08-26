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Halk TV Türkiye Ambulans helikopter traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç için havalandı

Ambulans helikopter traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç için havalandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Vücudunda kırıklar oluşan genç, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Erzurum'un Karayazı ilçesi Yücelik Mahallesi kırsalında seyir halinde olan 19○ yaşındaki R.G., kullandığı traktörün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu tonlarca ağırlıktaki aracın altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ambulans helikopter traktörün altında kalan 19 yaşındaki genç için havalandı - Resim : 2

İTFAİYE KURTARDI HELİKOPTER AMBULANS HAVALANDI

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda traktörün altından çıkarılan R.G.'ye ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Yaralı gencin için bölgeye ambulans helikopter talep edildi.

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ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ekipler tarafından ambulans helikoptere alınan 19 yaşındaki genç, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Tedavi altına alınan R.G.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu tespit edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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