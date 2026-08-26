Karşı şeritten gelen araçla çarpıştılar! 2 kardeş öldü 2 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti. Sındırgı-Simav kara yolunun Söğütçük Mahallesi geçişinde yaşanan olayda, Sındırgı yönünden Simav istikametine seyreden Erol Uçar (56) yönetimindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şerit ihlali yaptı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden gelmekte olan Murathan Gökçe (44) idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsü Erol Uçar ile araçta bulunan kardeşi Nurten Erdoğan'ın (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilin sürücüsü Murathan Gökçe ile yanında bulunan yolcu Cihan Gökçe (34) ise kazada yaralandı. Ambulansla Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri, savcılık ve jandarmanın incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Demirci Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yol trafiği, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra yeniden normale döndü. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (DHA)