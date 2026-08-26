İstanbul’da yıkım sırasında bina çöktü işçiler yaralandı! İş makinesi bir alt kata düştü

İstanbul Fatih’te kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı sürdürülen binada kısmi çökme meydana geldi. Çökme sırasında iş makinesi merdiven boşluğundan bir alt kata düşerken, operatör ile bir işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YIKIM SIRASINDA BİNA KISMEN ÇÖKTÜ

Olay, saat 15.45 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Ahmet Hikmet Sokak’ta meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı devam eden binada çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme yaşandı.

Çökme nedeniyle iş makinesi merdiven boşluğundan bir alt kata düştü. Makinenin operatörü ile bir işçi yaralandı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan iki kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

BİTİŞİK BİNANIN DUVARI DA ZARAR GÖRDÜ

Çökme sırasında bitişikte bulunan binanın duvarında da hasar meydana geldi. Tedbir amacıyla bina kısa süreliğine tahliye edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)