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Halk TV Türkiye Almanya'dan gelmişti: Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi

Almanya'dan gelmişti: Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi

İstanbul Beykoz'a bağlı Riva'da serinlemek için denize giren Nizamettin Suiçmez şiddetli dalgalara kapılarak boğuldu. Ekiplerin üç saat süren çalışmaları sonucu sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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Almanya'dan gelmişti: Serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi

İstanbul Beykoz'a bağlı Riva Galera Koyu'nda öğle saatlerinde Almanya'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen Nizamettin Suiçmez, saat 13.15 sıralarında serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre suda kalan Suiçmez, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEYE SEFERBER OLDU

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik ve Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (RAKDER) ekipleri sevk edildi. Gözden kaybolan adamı bulabilmek için denizde arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

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3 SAATLİK ARAMA ACI HABERLE BİTTİ

Bölgede gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Nizamettin Suiçmez'den acı haber geldi. Ekipler, Suiçmez’in cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. Olay yerindeki ilk incelemelerin tamamlanmasının ardından Suiçmez'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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